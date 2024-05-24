Как день недели вашего рождения формирует ваш характер: эксперт раскрывает секреты

Астролог рассказала о влиянии на человека дня недели, в который он родился

2:27 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Характер человека зависит от дня недели, в который он родился, поделилась астролог Евгения Шустина.

Фото: flickr.com by Dylan Parker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она отметила, что в астрологии сутки начинаются с рассвета, а не с полуночи.

"Таким образом, тот, кто родился в понедельник до рассвета, фактически имеет день рождения в воскресенье," — пояснила эксперт.

Люди, родившиеся в понедельник, очень семейные. Они обычно бывают отличными родителями и любят, когда у них много детей. Даже их карьерные устремления направлены на благо семьи, и они умело это совмещают. Эти люди высоко ценят свои родственные связи и почитают родителей.

Рожденные во вторник — это настойчивые и целеустремленные личности. Они обладают сильным духом или физической силой и выраженной мужской энергией, отметила Шустина.

Те, кто родился в среду, часто отличаются умом и быстро схватывают информацию. Они прекрасно коммуницируют и умеют находить общий язык с людьми. Из них выходят хорошие продавцы, так как они могут найти любую информацию и договориться с кем угодно.

Родившиеся в четверг считаются везунчиками. Их задача — приумножать то, что они получили при рождении, будь то богатство, недвижимость или образование. Однако есть риск, что они начнут жить на всем готовом и всё растратят, предупредила астролог.

Везет в жизни и родившимся в пятницу. Они часто получают поддержку от окружающих и всегда имеют деньги, несмотря на возможную лень. Эти люди — настоящие эстеты, умеют наслаждаться жизнью, не спеша, но успевая всё. Также они мастерски делают комплименты.

Рожденные в субботу — люди, соблюдающие традиции и правила, уважающие старших. Они часто добиваются успеха во второй половине жизни, когда набираются опыта и избавляются от негативных установок. Однако те, кого воспитали в дисциплине, могут добиться успеха раньше.

Самые яркие личности рождаются в воскресенье. Они очень творческие и умеют демонстрировать свои лучшие стороны. Это новаторы и вдохновители, на которых приятно смотреть. Они являются лидерами, у которых можно многому научиться, добавила астролог в беседе с Москвой 24.