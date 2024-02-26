Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Понимая поведение кошек: почему они царапают мебель и обои
Эксперт: как сэкономить на топливе в условиях роста цен
Все, что нужно знать о микробиоме кожи
Американские ученые назвали рацион, который снизит тягу к спиртному
Рецепт вкусного шоколадного мусса
Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Быстров не понимает, почему дело Промеса рассматривается уже четыре года
Ученые раскрыли биологические тайны процесса старения
Рене Зеллвегер вновь сыграет Бриджит Джонс
"Голая вечеринка" в Строгино: задержано почти 70 человек
Для привлечения денег: кошелёк какого цвета лучше купить в 2024 году, объяснила астролог

Астролог Николаева рассказала, что в 2024 году нужно носить сине-голубой кошелёк

1:15
Гороскопы

Эксперт по фэншуй и астролог Ольга Николаева поделилась советом о том, как использовать сине-голубой кошелек для сохранения и увеличения капитала в 2024 году.

Астролог Николаева рассказала, что в 2024 году нужно носить сине-голубой кошелёк
Фото: Wikipedia by 由Santeri Viinamäki is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно её рекомендациям, в наступившем году стоит обновить кошелек. Однако, если текущий кошелек ранее приносил удачу и хорошие деньги, его можно оставить дома как символ богатства, хотя он не должен оставаться пустым. Астролог предлагает положить внутрь кошелька хотя бы одну купюру или несколько монет, предпочтительно более крупного достоинства.

Для тех, чей кошелек ранее часто оставался пустым, Ольга Николаева советует избавиться от него в период убывающей Луны.

Новый кошелек рекомендуется выбирать сине-голубого цвета, так как именно этот оттенок будет символизировать богатство в 2024 году. Прямоугольная форма предпочтительнее, чтобы деньги внутри всегда оставались в упорядоченном состоянии.

Ольга Николаева подчеркивает важность хранения только чистых купюр в кошельке и аккуратного раскладывания их, чтобы не мять банкноты. Также она отмечает, что в кошельке не должно быть денег, которые уже вышли из оборота, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Последние материалы
Все, что нужно знать о микробиоме кожи
Американские ученые назвали рацион, который снизит тягу к спиртному
Рецепт вкусного шоколадного мусса
Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Быстров не понимает, почему дело Промеса рассматривается уже четыре года
Ученые раскрыли биологические тайны процесса старения
Рене Зеллвегер вновь сыграет Бриджит Джонс
Юрист Тришина рассказала, что за долги СНТ платит председатель правления
"Голая вечеринка" в Строгино: задержано почти 70 человек
Возможно ли посадить гортензию из магазина в саду?
Астролог Николаева рассказала, что в 2024 году нужно носить сине-голубой кошелёк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников