Для привлечения денег: кошелёк какого цвета лучше купить в 2024 году, объяснила астролог

Астролог Николаева рассказала, что в 2024 году нужно носить сине-голубой кошелёк

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Эксперт по фэншуй и астролог Ольга Николаева поделилась советом о том, как использовать сине-голубой кошелек для сохранения и увеличения капитала в 2024 году.

Фото: Wikipedia by 由Santeri Viinamäki is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно её рекомендациям, в наступившем году стоит обновить кошелек. Однако, если текущий кошелек ранее приносил удачу и хорошие деньги, его можно оставить дома как символ богатства, хотя он не должен оставаться пустым. Астролог предлагает положить внутрь кошелька хотя бы одну купюру или несколько монет, предпочтительно более крупного достоинства.

Для тех, чей кошелек ранее часто оставался пустым, Ольга Николаева советует избавиться от него в период убывающей Луны.

Новый кошелек рекомендуется выбирать сине-голубого цвета, так как именно этот оттенок будет символизировать богатство в 2024 году. Прямоугольная форма предпочтительнее, чтобы деньги внутри всегда оставались в упорядоченном состоянии.

Ольга Николаева подчеркивает важность хранения только чистых купюр в кошельке и аккуратного раскладывания их, чтобы не мять банкноты. Также она отмечает, что в кошельке не должно быть денег, которые уже вышли из оборота, сообщает Москва 24.