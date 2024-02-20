Эксперт раскрывает, что не стоит дарить мужчинам каждого знака

Астролог Мария Шенберг поделилась с Москвой 24 советами по выбору подарков для мужчин в зависимости от их знака зодиака. Например, для Овнов не стоит выбирать предметы для релаксации или украшения интерьера, так как они предпочитают активные занятия. Тельцы ценят комфорт и спокойствие, поэтому не стоит предлагать им экстремальные развлечения.
Как сообщает сайт Москва 24, близнецам не понравятся подарки, связанные с расслаблением, так как они предпочитают быть всегда в движении. И так далее, Мария Шенберг предостерегла от досадных ошибок при выборе подарков для каждого знака зодиака, подчеркивая важность учитывать индивидуальные особенности каждого человека.
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