Эксперт раскрывает, что не стоит дарить мужчинам каждого знака

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Астролог Шенберг рассказала, как выбирать подарки для мужчин в соответствии с их знаком зодиака

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Астролог Мария Шенберг поделилась с Москвой 24 советами по выбору подарков для мужчин в зависимости от их знака зодиака. Например, для Овнов не стоит выбирать предметы для релаксации или украшения интерьера, так как они предпочитают активные занятия. Тельцы ценят комфорт и спокойствие, поэтому не стоит предлагать им экстремальные развлечения.

Астролог Шенберг рассказала, как выбирать подарки для мужчин в соответствии с их знаком зодиака
Фото: openverse by Droid Gingerbread is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает сайт Москва 24, близнецам не понравятся подарки, связанные с расслаблением, так как они предпочитают быть всегда в движении. И так далее, Мария Шенберг предостерегла от досадных ошибок при выборе подарков для каждого знака зодиака, подчеркивая важность учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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