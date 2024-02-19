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Прогноз Таро на неделю с 19 по 25 февраля для всех знаков

Прогноз Таро на неделю с 19 по 25 февраля для всех знаков Зодиака

2:28
Гороскопы

Представляем прогноз Таро на неделю с 19 по 25 февраля для всех знаков Зодиака.

Прогноз Таро на неделю с 19 по 25 февраля для всех знаков Зодиака
Фото: https://www.lifestyleasia.com/ind/astrology/the-latest/tarot-card-readings-what-is-it-and-how-can-you-do-it/

Овен

Карта: Рыцарь Жезлов
Значение: На этой неделе вас ждет движение, активность и новые возможности. Будьте готовы к приключениям, но не торопитесь и обдумывайте свои шаги.

Телец

Карта: Королева Пентаклей
Значение: Неделя благоприятствует стабильности, безопасности и материальному благополучию. Уделяйте внимание своим финансам, делайте обдуманные покупки.

Близнецы

Карта: Туз Мечей
Значение: Наступает время перемен, новых идей и решений. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и пробовать новое.

Рак

Карта: Шестерка Кубков
Значение: Вас ждет ностальгия, воспоминания о прошлом и встречи с близкими людьми. Не бойтесь делиться своими чувствами и открываться другим.

Лев

Карта: Сила
Значение: На этой неделе вам потребуется уверенность в себе и целеустремленность. Не бойтесь трудностей, верьте в свои силы и добивайтесь своих целей.

Дева

Карта: Отшельник
Значение: Время для размышлений, анализа и самопознания. Уединитесь, чтобы разобраться в себе и своих чувствах.

Весы

Карта: Справедливость
Значение: На этой неделе важно быть честным и справедливым как по отношению к себе, так и к другим. Не бойтесь говорить правду и принимать сложные решения.

Скорпион

Карта: Смерть
Значение: Неделя трансформации и перемен. Не бойтесь отпускать старое и ненужное, чтобы освободить место для нового.

Стрелец

Карта: Удача
Значение: Вас ждет удача, везение и приятные сюрпризы. Будьте открыты новым возможностям и верьте в свою судьбу.

Козерог

Карта: Дьявол
Значение: На этой неделе вас могут искушать соблазны и ложные обещания. Будьте бдительны и не поддавайтесь на сомнительные предложения.

Водолей

Карта: Звезда
Значение: Неделя надежды, вдохновения и веры в будущее. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой амбициозные цели.

Рыбы

Карта: Луна
Значение: На этой неделе возможны интуитивные прозрения, тайны и секреты. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и доверяйте своей интуиции.

Помните: это общий прогноз, и он может меняться в зависимости от вашей личной ситуации.

Совет: Используйте карты Таро как инструмент для самоанализа и поиска ответов на свои вопросы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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