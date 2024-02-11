Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские бойцы захватили атаковавший их беспилотник-камикадзе ВСУ
Эксперты предупреждают: шесть распространенных ошибок водителей при прогреве машины зимой
Отоларинголог Зиркуева назвала переутомление и перегрев причинами носового кровотечения
Золотистая смородина: как её посадить и вырастить
Диетолог Вараева: покупные колбасы и соусы возглавляют рейтинги по добавленному сахару
Автоэксперт поделился советами: как правильно запускать автомобиль в мороз
Эксперты делятся секретами уменьшения шума от шипованных покрышек
Дачнику на заметку: польза мха
Терапевт Королева назвала крабовые палочки очень вредным продуктом
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков

Прогноз Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков Зодиака

2:42
Гороскопы

Представляем прогноз Таро на неделю с 12 по 18 февраля.

Прогноз Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков Зодиака
Фото: https://www.lifestyleasia.com/ind/astrology/the-latest/tarot-card-readings-what-is-it-and-how-can-you-do-it/

Карта недели: Паж Кубков

Значение: Эта неделя будет наполнена новыми идеями, вдохновением и возможностями. Пришло время открыть своё сердце новым впечатлениям. Не бойтесь рисковать и пробовать новое, ведь именно так вы сможете добиться успеха.

Совет: Будьте внимательны к знакам судьбы, прислушивайтесь к своей интуиции и не бойтесь следовать зову своего сердца.

Овен

Карта: Сила

Значение: Вам предстоит столкнуться с трудностями, но вы сможете их преодолеть благодаря своей силе и воле.

Совет: Не сдавайтесь, верьте в себя и свои силы.

Телец

Карта: Император

Значение: На этой неделе вам придется взять на себя роль лидера и принимать важные решения.

Совет: Будьте мудры и справедливы, и тогда все получится.

Близнецы

Карта: Влюблённые

Значение: Вам предстоит сделать выбор между двумя людьми или двумя вариантами развития событий.

Совет: Прислушайтесь к своему сердцу и выберите то, что вам действительно подходит.

Рак

Карта: Колесница

Значение: Вас ждет период перемен и новых возможностей.

Совет: Не бойтесь перемен, будьте готовы к новым вызовам.

Лев

Карта: Справедливость

Значение: На этой неделе вам придется отвечать за свои поступки.

Совет: Будьте честны и справедливы, и тогда вам нечего будет бояться.

Дева

Карта: Отшельник

Значение: Вам захочется побыть в одиночестве и разобраться в себе.

Совет: Не бойтесь одиночества, оно поможет вам лучше понять себя.

Весы

Карта: Партнёрство

Значение: Вам предстоит сотрудничать с кем-то для достижения общей цели.

Совет: Будьте дипломатичны и умейте идти на компромиссы.

Скорпион

Карта: Смерть

Значение: Вам придется расстаться с чем-то или кем-то, что вам дорого.

Совет: Не бойтесь перемен, они откроют вам новые возможности.

Стрелец

Карта: Умеренность

Значение: Вам нужно найти баланс во всех сферах своей жизни.

Совет: Не торопитесь, действуйте обдуманно и взвешенно.

Козерог

Карта: Дьявол

Значение: Вам предстоит сделать выбор между добром и злом.

Совет: Будьте бдительны и не поддавайтесь искушениям.

Водолей

Карта: Звезда

Значение: Вас ждет период надежды и вдохновения.

Совет: Верьте в себя и свои мечты, и тогда они обязательно сбудутся.

Рыбы

Карта: Луна

Значение: Вам нужно быть внимательными к своим чувствам и интуиции.

Совет: Не бойтесь своих чувств, прислушивайтесь к себе.

Помните: Это общий прогноз, и он может не совпадать с вашей личной ситуацией. Для более точного прогноза рекомендуется сделать индивидуальный расклад Таро.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.

Когда сажать перец по лунному календарю
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей
Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"
Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении
Дональд Трамп не хочет помогать Украине из-за бессмысленности Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Неэкологично: норвежцы раскритиковали действия шведов, которые использовали частный самолёт для прибытие на ЧМ по биатлону
Рассказываем о пользе речного песка для огорода
Рассказываем, как пересеивать семена петунии и из-за чего она может не взойти
Рассказываем, как пересеивать семена петунии и из-за чего она может не взойти
Последние материалы
Золотистая смородина: как её посадить и вырастить
Диетолог Вараева: покупные колбасы и соусы возглавляют рейтинги по добавленному сахару
Автоэксперт поделился советами: как правильно запускать автомобиль в мороз
Эксперты делятся секретами уменьшения шума от шипованных покрышек
Дачнику на заметку: польза мха
Терапевт Королева назвала крабовые палочки очень вредным продуктом
Эксперты рассказали, какие ошибки могут вывести АКПП из строя
Эксперты предупреждают: некорректное "прикуривание" машины может привести к опасным последствиям
Почему желтеют листья у фикуса?
9 скрытых функций в вашем автомобиле, о которых вы, возможно, не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников