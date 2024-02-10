Прогноз-таро на 11 февраля для всех знаков

Прогноз-таро на 11 февраля для всех знаков Зодиака

2:48 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Предоставляем прогноз-таро на воскресенье, 11 февраля, для всех знаков Зодиака.

Фото: Wikipedia by Peter J StB Green is licensed under CC BY 3.0

Карты Таро — это колода из 78 карт, которые традиционно используются для гадания, самопознания, а также в оккультных и эзотерических практиках.

Овен

Карта: Паж Жезлов

Значение:

Новые возможности и начинания.

Прилив энергии и энтузиазма.

Готовность к риску и приключениям.

Совет:

Не бойтесь пробовать новое и выходить из зоны комфорта.

Телец

Карта: Королева Пентаклей

Значение:

Практичность и реализм.

Стабильность и безопасность.

Уверенность в своих силах.

Совет:

Сосредоточьтесь на своих практичных целях и задачах.

Близнецы

Карта: Влюбленные

Значение:

Выбор между двумя вариантами.

Новые отношения или партнерство.

Принятие важного решения.

Совет:

Внимательно взвесьте все варианты, прежде чем принимать решение.

Рак

Карта: Колесница

Значение:

Движение вперед и прогресс.

Преодоление препятствий.

Достижение целей.

Совет:

Не бойтесь двигаться вперёд и добиваться своих целей.

Лев

Карта: Сила

Значение:

Внутренняя сила и уверенность.

Преодоление трудностей.

Лидерство.

Совет:

Верьте в себя и свои силы.

Дева

Карта: Отшельник

Значение:

Потребность в уединении и самоанализе.

Поиск ответов на важные вопросы.

Отдых от суеты.

Совет:

Найдите время для себя, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах.

Весы

Карта: Справедливость

Значение:

Справедливость и беспристрастность.

Равновесие и гармония.

Принятие взвешенных решений.

Совет:

Будьте честны и справедливы в своих суждениях.

Скорпион

Карта: Смерть

Значение:

Трансформация и перемены.

Освобождение от старого.

Начало нового.

Совет:

Не бойтесь перемен, они приведут к чему-то лучшему.

Стрелец

Карта: Умеренность

Значение:

Умеренность и баланс.

Терпение и сдержанность.

Поиск компромисса.

Совет:

Избегайте крайностей и ищите золотую середину.

Козерог:

Карта: Дьявол

Значение:

Искушение и соблазн.

Материальные ценности.

Подавление своих желаний.

Совет:

Будьте осторожны с искушениями и не поддавайтесь своим слабостям.

Водолей

Карта: Звезда

Значение:

Надежда и оптимизм.

Вера в будущее.

Вдохновение.

Совет:

Верьте в свою мечту и не сдавайтесь.

Рыбы

Карта: Луна

Значение:

Подсознание и интуиция.

Секреты и тайны.

Эмоциональная чувствительность.

Совет:

Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет вам правильный путь.