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Прогноз-таро на 11 февраля для всех знаков

Прогноз-таро на 11 февраля для всех знаков Зодиака

2:48
Гороскопы

Предоставляем прогноз-таро на воскресенье, 11 февраля, для всех знаков Зодиака.

Прогноз-таро на 11 февраля для всех знаков Зодиака
Фото: Wikipedia by Peter J StB Green is licensed under CC BY 3.0

Карты Таро — это колода из 78 карт, которые традиционно используются для гадания, самопознания, а также в оккультных и эзотерических практиках.

Овен

Карта: Паж Жезлов

Значение:

  • Новые возможности и начинания.
  • Прилив энергии и энтузиазма.
  • Готовность к риску и приключениям.

Совет:

Не бойтесь пробовать новое и выходить из зоны комфорта.

Телец

Карта: Королева Пентаклей

Значение:

  • Практичность и реализм.
  • Стабильность и безопасность.
  • Уверенность в своих силах.

Совет:

Сосредоточьтесь на своих практичных целях и задачах.

Близнецы

Карта: Влюбленные

Значение:

  • Выбор между двумя вариантами.
  • Новые отношения или партнерство.
  • Принятие важного решения.

Совет:

Внимательно взвесьте все варианты, прежде чем принимать решение.

Рак

Карта: Колесница

Значение:

  • Движение вперед и прогресс.
  • Преодоление препятствий.
  • Достижение целей.

Совет:

Не бойтесь двигаться вперёд и добиваться своих целей.

Лев

Карта: Сила

Значение:

  • Внутренняя сила и уверенность.
  • Преодоление трудностей.
  • Лидерство.

Совет:

Верьте в себя и свои силы.

Дева

Карта: Отшельник

Значение:

  • Потребность в уединении и самоанализе.
  • Поиск ответов на важные вопросы.
  • Отдых от суеты.

Совет:

Найдите время для себя, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах.

Весы

Карта: Справедливость

Значение:

  • Справедливость и беспристрастность.
  • Равновесие и гармония.
  • Принятие взвешенных решений.

Совет:

Будьте честны и справедливы в своих суждениях.

Скорпион

Карта: Смерть

Значение:

  • Трансформация и перемены.
  • Освобождение от старого.
  • Начало нового.

Совет:

Не бойтесь перемен, они приведут к чему-то лучшему.

Стрелец

Карта: Умеренность

Значение:

  • Умеренность и баланс.
  • Терпение и сдержанность.
  • Поиск компромисса.

Совет:

Избегайте крайностей и ищите золотую середину.

Козерог:

Карта: Дьявол

Значение:

  • Искушение и соблазн.
  • Материальные ценности.
  • Подавление своих желаний.

Совет:

Будьте осторожны с искушениями и не поддавайтесь своим слабостям.

Водолей

Карта: Звезда

Значение:

  • Надежда и оптимизм.
  • Вера в будущее.
  • Вдохновение.

Совет:

Верьте в свою мечту и не сдавайтесь.

Рыбы

Карта: Луна

Значение:

  • Подсознание и интуиция.
  • Секреты и тайны.
  • Эмоциональная чувствительность.

Совет:

Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет вам правильный путь.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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