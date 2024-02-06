Астрологические предупреждения на февраль: как сохранить гармонию и избежать негатива

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Астролог Рудая назвала самые опасные для работы и отношений дни в феврале

1:29
Гороскопы

В начале февраля, особенно в первые две недели, нас ожидают вызовы и сложные ситуации, поделилась своими прогнозами астролог Оксана Рудая.

Астролог Рудая назвала самые опасные для работы и отношений дни в феврале
Фото: openverse by pingnews.com is licensed under Public Domain Mark

Согласно её словам, с 6 по 8 число возможны проблемы с электричеством и техникой, а также могут возникнуть серьёзные разногласия между друзьями. Кроме того, с 11 по 14 число наступит напряжённый и конфликтный период: в этот промежуток времени возможны травмы и проявления агрессии, отметила астролог.

15 и 16 февраля могут усугубиться отношения как личного, так и делового характера. Поэтому важно контролировать эмоции, чтобы не нанести ущерб своим партнёрам. Также в эти дни рекомендуется воздержаться от косметических процедур и пластических операций, сообщает Москва 24.

16, а также 17 и 18 февраля станут днями неприятных известий, сбоев в связи, поломок телефонов и значительных ошибок. В этот период не рекомендуется приобретать мобильные устройства и компьютеры, осуществлять крупные покупки, подписывать важные документы, вести переговоры или принимать серьёзные решения в рабочих вопросах, предупредила эксперт.

С 26 по 29 февраля у многих людей может возникнуть депрессивное настроение: усиление ощущения одиночества. Также возможен повышенный риск заболеваний, особенно из-за переохлаждения, заключила Оксана Рудая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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