Астрологические предупреждения на февраль: как сохранить гармонию и избежать негатива

Астролог Рудая назвала самые опасные для работы и отношений дни в феврале

1:29 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

В начале февраля, особенно в первые две недели, нас ожидают вызовы и сложные ситуации, поделилась своими прогнозами астролог Оксана Рудая.

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Согласно её словам, с 6 по 8 число возможны проблемы с электричеством и техникой, а также могут возникнуть серьёзные разногласия между друзьями. Кроме того, с 11 по 14 число наступит напряжённый и конфликтный период: в этот промежуток времени возможны травмы и проявления агрессии, отметила астролог.

15 и 16 февраля могут усугубиться отношения как личного, так и делового характера. Поэтому важно контролировать эмоции, чтобы не нанести ущерб своим партнёрам. Также в эти дни рекомендуется воздержаться от косметических процедур и пластических операций, сообщает Москва 24.

16, а также 17 и 18 февраля станут днями неприятных известий, сбоев в связи, поломок телефонов и значительных ошибок. В этот период не рекомендуется приобретать мобильные устройства и компьютеры, осуществлять крупные покупки, подписывать важные документы, вести переговоры или принимать серьёзные решения в рабочих вопросах, предупредила эксперт.

С 26 по 29 февраля у многих людей может возникнуть депрессивное настроение: усиление ощущения одиночества. Также возможен повышенный риск заболеваний, особенно из-за переохлаждения, заключила Оксана Рудая.