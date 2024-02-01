Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невролог Кокотов назвал гипертонию и проблему с сосудами заболеваниями, при которых нельзя смеяться
Китай предупредил Украину о грядущих проблемах в отношениях двух стран
SPACE: ученые выявили место, где впервые на Земле зародилась жизнь
Подведены итоги 2023 года на рынке недвижимости Болгарии
Антеннария — красивейший неприхотливый почвопокровник
Онколог Антон Иванов: ожирение повышает риск развития рака груди
5 "омолаживающих" оттенков для окрашивания волос
Глава Генштаба Румынии Георгицэ Влад предрекает Молдавии судьбу Украины
Эксперты рассказали, на каких оборотах нужно ездить, чтобы не повредить двигатель
Прогноз-таро на февраль для всех знаков

Прогноз-таро на февраль для всех знаков Зодиака

Гороскопы

Представляем прогноз-таро на февраль для всех знаков Зодиака.

Прогноз-таро на февраль для всех знаков Зодиака
Фото: https://www.lifestyleasia.com/ind/astrology/the-latest/tarot-card-readings-what-is-it-and-how-can-you-do-it/

Овен

Карта: Паж Мечей
Значение: Смело стройте дерзкие планы и не бойтесь менять своё мышление. Февраль идеально подходит для этого.
Совет: Если давно хотели заняться новым хобби или начать обучение — сейчас самое время!

Телец

Карта: Рыцарь Жезлов
Значение: Вас ждёт бурный февраль, полный романтики, свиданий и ярких эмоций.
Совет: Не теряйте голову! Не забывайте о профессиональной сфере.

Близнецы

Карта: Королева Чаш
Значение: Февраль — месяц спокойствия и гармонии.
Совет: Уделите время себе, своим близким и любимым занятиям.

Рак

Карта: Сила
Значение: Вас ждёт период преодоления трудностей и достижения целей.
Совет: Не бойтесь трудностей, верьте в себя и свои силы!

Лев

Карта: 10 Мечей
Значение: Февраль может стать месяцем разочарований и потерь.
Совет: Не расстраивайтесь! Это время для переосмысления и новых начинаний.

Дева

Карта: 7 Пентаклей
Значение: Вас ждёт период стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Совет: Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться и двигаться вперед.

Весы

Карта: Справедливость
Значение: Февраль — месяц важных решений и перемен.
Совет: Будьте честны с собой и окружающими, делайте правильный выбор.

Скорпион

Карта: Смерть
Значение: Вас ждёт период трансформации и обновления.
Совет: Не бойтесь перемен, они ведут к новому и лучшему.

Стрелец

Карта: Умеренность
Значение: Февраль — месяц спокойствия и гармонии.
Совет: Избегайте крайностей, старайтесь во всём соблюдать баланс.

Козерог

Карта: 8 Мечей
Значение: Вас могут одолевать сомнения и страхи.
Совет: Не поддавайтесь негативным мыслям, верьте в себя!

Водолей

Карта: Звезда
Значение: Вас ждёт период вдохновения и новых идей.
Совет: Не бойтесь рисковать, действуйте!

Рыбы

Карта: Луна
Значение: Февраль — месяц интуиции и скрытых возможностей.
Совет: Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, он подскажет вам верный путь.

Помните: это лишь общий прогноз, он может не совпадать с вашей личной ситуацией.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Почему США и Германия против вступления Украины в НАТО: боятся войны Дмитрий Плотников Украина проиграла России в Международном суде ООН Любовь Степушова Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля Ирина Гусакова
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
Последние материалы
Политолог Раевский раскрыл, когда состоится следующий обмен пленными между РФ и Украиной
Врач Абакумов рассказал, как сбалансировать диету и сохранить здоровье сердца
Bild: стало известно о споре Залужного и Зеленского по поводу Авдеевки
Вода в бочке для полива теплолюбивых овощей не "зацветёт", если бросить в нее это копеечное средство
Нуланд приехала спросить с Зеленского за подставу с ударом "Пэтриот" по Ил-76
Сомнолог Черкасова заявила, что мозг сам будит нас по ночам
Запамятовали о гостях и забыли разморозить мясо: вот как это сделать быстро, используя рис и пакет
Членам семей военных при наследовании недвижимости не придётся доплачивать
Иммунолог Рябова назвала течь из носа реакцией слизистых оболочек на холод
Украина проиграла России в Международном суде ООН
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников