Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи рассказали, как на нас влияют конфликты: страдает сердце и зрение
Ученые назвали причину возвращения лишних килограммов после диеты
Скончалась актриса из сериала "Клон"
Шапки наголо: как ухаживать за волосами зимой
Раскрыт важный нюанс, касающийся замены масла в двигателе
Макароны по-флотски с тунцом: знакомое блюдо с непривычным ингредиентом
Собаки как чувствительные компаньоны: как эмоции хозяев влияют на решения питомцев
Невролог Гайфутдинов заявил об опасности нейрочипов от Илона Маска
Андрей Разин предупредил о новой пандемии: "Огромное количество людей умрёт!"
Астрология любви: как покорять женские сердца, руководствуясь знаком зодиака

Астролог Сохолтуева рассказала, как ведут себя влюбленные представители разных знаков зодиака

2:11
Гороскопы

Мужчины каждого знака зодиака проявляют особенности в своем поведении, когда они влюблены и стремятся завоевать женщину, заявила астролог Ольга Сохолтуева.

Астролог Сохолтуева рассказала, как ведут себя влюбленные представители разных знаков зодиака
Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

По мнению эксперта, представители знака Овна предпочитают демонстрировать свою физическую силу, например, носить обтягивающую одежду и галантно носить избранницу на руках, сообщает сайт Москва 24.

Влюбленные Тельцы, согласно астрологии, обращают внимание на свое материальное благополучие, финансовую стабильность и проявляют щедрость в подарках, оплачивая ужины и даря подарки.

Близнецы проявляют активность в общении, ведут интеллектуальные беседы и организуют различные мероприятия для веселого времяпрепровождения в период влюбленности.

Рак, согласно Сохолтуевой, предпочитает уютные домашние свидания, где можно вместе приготовить пищу и насладиться просмотром фильма. В отношениях он часто ведет себя как заботливый родитель, всегда беспокоясь о комфорте возлюбленной.

Львы стремятся создать яркие воспоминания с избранницей, устраивая праздничные события, походы в театры, кино и знакомясь с друзьями, чтобы продемонстрировать свою популярность.

Мужчины-Девы, согласно астрологии, проявляют практичность и экономию, демонстрируя структурное мышление и ухаживая за деталями, такими как чистота и порядок.

Весы стремятся создать идеальные отношения, проявляя мастерство в общении и заботу о внешнем виде, тщательно планируя все от походов в ресторан до обычных прогулок.

Скорпионы, как отмечает Сохолтуева, проявляют страсть и чарующее влияние, стремясь к интимным отношениям.

Стрельцы предпочитают приключения и интеллектуальные путешествия, демонстрируя свои знания и умения в различных областях.

Козероги в отношениях проявляют серьезность, надежность и ответственность, планируя совместное будущее и демонстрируя стабильность.

Водолеи создают веселую атмосферу, устраивая вечеринки с друзьями и вовлекая избранницу в свои забавы.

Рыбы, по словам астролога, всегда находятся в состоянии влюбленности в жизнь, проявляя нежность и эмоциональность в отношениях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде
ISW и WOTR назвали главные военные цели РФ на 2024 год: успех в СВО Олег Володин Дисквалификация Камилы Валиевой: реальные цели спортивного арбитражного суда Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить
Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить
Последние материалы
Шапки наголо: как ухаживать за волосами зимой
Раскрыт важный нюанс, касающийся замены масла в двигателе
Макароны по-флотски с тунцом: знакомое блюдо с непривычным ингредиентом
Собаки как чувствительные компаньоны: как эмоции хозяев влияют на решения питомцев
Невролог Гайфутдинов заявил об опасности нейрочипов от Илона Маска
Андрей Разин предупредил о новой пандемии: "Огромное количество людей умрёт!"
Бывший российский биатлонист Малышко утратил интерес к допинговому делу Евгения Устюгова
МВД проверяет певца SHAMAN на пропаганду ЛГБТ
Украинские граждане находятся перед нелёгким выбором после принятия закона о мобилизации
Астролог Сохолтуева рассказала, как ведут себя влюбленные представители разных знаков зодиака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников