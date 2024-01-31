Астрология любви: как покорять женские сердца, руководствуясь знаком зодиака

Астролог Сохолтуева рассказала, как ведут себя влюбленные представители разных знаков зодиака

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Мужчины каждого знака зодиака проявляют особенности в своем поведении, когда они влюблены и стремятся завоевать женщину, заявила астролог Ольга Сохолтуева.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

По мнению эксперта, представители знака Овна предпочитают демонстрировать свою физическую силу, например, носить обтягивающую одежду и галантно носить избранницу на руках, сообщает сайт Москва 24.

Влюбленные Тельцы, согласно астрологии, обращают внимание на свое материальное благополучие, финансовую стабильность и проявляют щедрость в подарках, оплачивая ужины и даря подарки.

Близнецы проявляют активность в общении, ведут интеллектуальные беседы и организуют различные мероприятия для веселого времяпрепровождения в период влюбленности.

Рак, согласно Сохолтуевой, предпочитает уютные домашние свидания, где можно вместе приготовить пищу и насладиться просмотром фильма. В отношениях он часто ведет себя как заботливый родитель, всегда беспокоясь о комфорте возлюбленной.

Львы стремятся создать яркие воспоминания с избранницей, устраивая праздничные события, походы в театры, кино и знакомясь с друзьями, чтобы продемонстрировать свою популярность.

Мужчины-Девы, согласно астрологии, проявляют практичность и экономию, демонстрируя структурное мышление и ухаживая за деталями, такими как чистота и порядок.

Весы стремятся создать идеальные отношения, проявляя мастерство в общении и заботу о внешнем виде, тщательно планируя все от походов в ресторан до обычных прогулок.

Скорпионы, как отмечает Сохолтуева, проявляют страсть и чарующее влияние, стремясь к интимным отношениям.

Стрельцы предпочитают приключения и интеллектуальные путешествия, демонстрируя свои знания и умения в различных областях.

Козероги в отношениях проявляют серьезность, надежность и ответственность, планируя совместное будущее и демонстрируя стабильность.

Водолеи создают веселую атмосферу, устраивая вечеринки с друзьями и вовлекая избранницу в свои забавы.

Рыбы, по словам астролога, всегда находятся в состоянии влюбленности в жизнь, проявляя нежность и эмоциональность в отношениях.