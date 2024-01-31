Хиромант Розман рассказал, какие знаки встречаются на руках долгожителей

1:50 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Долгие линии жизни и головы могут свидетельствовать о продолжительности жизни человека, как рассказывает хиромант Вадим Розман.

Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Согласно его объяснениям, эксперты обычно обращают внимание на линию жизни, которая полукругом проходит под большим пальцем, чтобы проанализировать потенциал продолжительности жизни.

Чем она более яркая, красная, глубже, четче, ровнее и длиннее, тем больше у человека энергии и потенциала для успешного прохождения жизненного пути. Это, в свою очередь, повышает вероятность долгой жизни.

Однако в хиромантии существуют и более очевидные признаки долгожителя, такие как наличие двойной линии жизни. Эксперт подчеркнул, что это почти гарантирует долгую жизнь, поскольку таким людям природой дана двойная энергия для эффективного справления с возложенными на них обязанностями.

Они обречены на насыщенную, сложную и активную жизнь до тех пор, пока не завершат свою миссию.

Розман также отметил, что продолжительность жизни можно предсказать, рассматривая линию головы, которая горизонтально пересекает ладонь посередине. Эта линия отражает потенциал интеллектуального развития, и чем она длиннее, тем больше шансов на постоянное развитие и, следовательно, долгую жизнь.

Хиромант также предложил лайфхак: провести воображаемую вертикальную линию от середины основания среднего пальца вниз через всю ладонь, обеспечивая ей ровный ход с использованием линейки.

Если эта линия пересекается с линией жизни, то человек имеет шанс прожить достаточно долго, чтобы насладиться всеми радостями жизни. Долгожителю, согласно хироманту, характерно то, что линия жизни дугой пересекает воображаемую линию и выходит за ее границы, сообщает Москва 24.