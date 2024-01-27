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Прогноз-таро на 28 января для всех знаков

Прогноз-таро на 28 января для всех знаков Зодиака

2:54
Гороскопы

Представляем прогноз-таро на 28 января, субботу, для всех знаков Зодиака.

Прогноз-таро на 28 января для всех знаков Зодиака
Фото: https://www.lifestyleasia.com/ind/astrology/the-latest/tarot-card-readings-what-is-it-and-how-can-you-do-it/

Овен

Карта дня: Шут

Сегодня день новых начинаний и творческого самовыражения. Не бойтесь рисковать и выходить за рамки своей зоны комфорта. Вы можете открыть для себя что-то новое о себе и о мире.


Телец

Карта дня: Папа

Сегодня день традиций и ценностей. Подумайте о том, что важно для вас и что вы хотите передать другим. Вы можете найти вдохновение в прошлом или в мудрости старших.


Близнецы

Карта дня: Колесо Фортуны

Сегодня день перемен и неожиданностей. Будьте готовы к тому, что всё может измениться. Не сопротивляйтесь переменам, а примите их как возможность для роста.


Рак

Карта дня: Луна

Сегодня день интуиции и чувств. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Вы можете получить важные подсказки, которые помогут вам принять правильное решение.


Лев

Карта дня: Солнце

Сегодня день радости и творчества. Вы можете наслаждаться жизнью и выражать себя в полной мере. Не бойтесь быть собой и выделяться из толпы.


Дева

Карта дня: Справедливость

Сегодня день справедливости и честности. Будьте справедливы к себе и к другим. Вы можете столкнуться с необходимостью принять важное решение, которое требует взвешенного подхода.


Весы

Карта дня: Влюблённые

Сегодня день любви и романтики. Вы можете испытать сильное притяжение к кому-то. Не бойтесь открыть свое сердце и довериться другим.


Скорпион

Карта дня: Смерть

Сегодня день перемен и трансформации. Будьте готовы отпустить прошлое и начать новый этап в жизни. Вы можете столкнуться с необходимостью изменить свои взгляды или образ жизни.


Стрелец

Карта дня: Умеренность

Сегодня день баланса и гармонии. Найдите баланс между своими потребностями и потребностями других. Вы можете научиться чему-то новому о себе и о мире.


Козерог

Карта дня: Дьявол

Сегодня день искушений и соблазнов. Будьте осторожны, чтобы не поддаться соблазну и не сделать что-то, о чем будете сожалеть позже. Вы можете столкнуться с необходимостью преодолеть свои слабости.


Водолей

Карта дня: Башня

Сегодня день потрясений и перемен. Будьте готовы к тому, что все может измениться в одночасье. Вы можете столкнуться с необходимостью разрушить что-то старое, чтобы построить что-то новое.


Рыбы

Карта дня: Звезда

Сегодня день надежды и новых возможностей. Не теряйте веру в себя и в свои мечты. Вы можете получить знак надежды или вдохновения, который поможет вам двигаться дальше.


Это лишь общие предсказания, которые могут не относиться к вам лично. Чтобы получить более точное предсказание, необходимо учитывать индивидуальные особенности вашего гороскопа.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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