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Астролог Грохотова рассказала, что важно сделать перед первым полнолунием 2024 года

1:50
Гороскопы

В день полнолуния, 25 января, рекомендуется проявить заботу по отношению к близким и приступить к подготовке для осуществления давно задуманных планов, об этом сообщила астролог Анастасия Грохотова.

Астролог Грохотова рассказала, что важно сделать перед первым полнолунием 2024 года
Фото: "Луна (Moon)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

Грохотова уточнила, что первое полнолуние текущего года наступит 25-го числа в 20:53 по московскому времени. По ее словам, в этот раз Луна окажется в знаке Льва, что может подтолкнуть многих к полному раскрытию своей индивидуальности.

"Этот момент будет как сцена, где мы, как актеры, будем искать свою уникальность и неповторимый стиль," — подчеркнула астролог.

В то же время Солнце будет находиться в Водолее, что подчеркнет ценность сотрудничества и взаимопонимания, а также важность единства и поддержки друг друга.

Важной задачей на период полнолуния станет уделение особого внимания близким и окружение их заботой. Грохотова отметила, что открываясь перед другими, мы можем лучше понять себя, раскрыв свои скрытые эмоции и достигнуть личностного роста.

Однако стоит помнить, что полнолуние будет сопровождаться напряженным аспектом от Юпитера, что может увеличить вероятность конфликтов между близкими.

Эксперт советует проявлять такт, избегать задевания чувств родных и не принимать напряженные ситуации близко к сердцу.

День полнолуния также предоставляет возможность задуматься о крупных планах и подготовиться к их реализации. Размышления над этим можно сочетать с общением с учителями и экспертами в своей области, что может привести к ценным идеям и новым возможностям.

Для того чтобы получить новые идеи и встречи, оказывающие влияние на будущее, Грохотова рекомендует также отправиться в короткую поездку или командировку, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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