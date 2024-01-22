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Астролог Райт рассказала, что может довести до болезни представителей разных знаков Зодиака

2:17
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Каждому знаку Зодиака присущ свой уникальный набор эмоций, способных оказать негативное воздействие на их здоровье, поделилась астролог Светлана Райт.

Астролог Райт рассказала, что может довести до болезни представителей разных знаков Зодиака
Фото: openverse by pingnews.com is licensed under Public Domain Mark

По ее мнению, заболевания являются результатом бумеранга человеческих поступков, но у представителей каждого знака есть свои индивидуальные эмоции и проявления, способные вызвать ухудшение самочувствия.

У Овнов это гнев, агрессия, соперничество и ревность. Тельцы могут подвергнуться болезни из-за упрямства, жадности, ревности и лени. Близнецы могут столкнуться с проблемами из-за беспокойства, обмана, беспечности и словесной излишности, пояснила астролог.

Раки чаще всего подвержены заболеваниям из-за подозрительности, страхов, скрытых обид и подлости. Львы могут столкнуться с проблемами из-за эгоцентризма, высокомерия, хвастовства, зависимости, стремления к привлечению внимания без необходимости, а Девы — из-за мнительности, перфекционизма, мелочности и придирчивости, рассказала эксперт.

Для Весов источниками болезней часто становятся нерешительность, самолюбование, уход от конфликтов, неспособность отстаивать свои границы, чрезмерная зависимость от партнеров. Скорпионы могут сталкиваться с проблемами из-за категоричности, упрямства, ревности, неуступчивости, эгоцентризма и ткачества интриг, добавила астролог.

Стрельцы могут испытывать проблемы из-за лени, лжи, страсти к наживе, фанатичной зависимости, неспособности сдерживать обещания. Козероги, согласно ее словам, чувствуют себя плохо после проявления расчетливости, пессимизма, упрямства, подозрительности, циничности, жадности и сарказма, сообщает Москва 24.

Водолеев источниками болезней могут быть нервы и своеволие, бесконтрольное отношение к организму, неправильный режим питания, бодрствования и сна, подстрекание других на смуты, нерешительность, зависимость от чужого мнения. У Рыб же — ускользание от ответственности, ложь, чрезмерная доверчивость, непрактичность, драматизация проблем вместо их решения, зависимость от вредных привычек, стремление заботиться только о других, забывая о себе", — заключила Райт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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