Астролог Райт рассказала, что может довести до болезни представителей разных знаков Зодиака

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Каждому знаку Зодиака присущ свой уникальный набор эмоций, способных оказать негативное воздействие на их здоровье, поделилась астролог Светлана Райт.

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По ее мнению, заболевания являются результатом бумеранга человеческих поступков, но у представителей каждого знака есть свои индивидуальные эмоции и проявления, способные вызвать ухудшение самочувствия.

У Овнов это гнев, агрессия, соперничество и ревность. Тельцы могут подвергнуться болезни из-за упрямства, жадности, ревности и лени. Близнецы могут столкнуться с проблемами из-за беспокойства, обмана, беспечности и словесной излишности, пояснила астролог.

Раки чаще всего подвержены заболеваниям из-за подозрительности, страхов, скрытых обид и подлости. Львы могут столкнуться с проблемами из-за эгоцентризма, высокомерия, хвастовства, зависимости, стремления к привлечению внимания без необходимости, а Девы — из-за мнительности, перфекционизма, мелочности и придирчивости, рассказала эксперт.

Для Весов источниками болезней часто становятся нерешительность, самолюбование, уход от конфликтов, неспособность отстаивать свои границы, чрезмерная зависимость от партнеров. Скорпионы могут сталкиваться с проблемами из-за категоричности, упрямства, ревности, неуступчивости, эгоцентризма и ткачества интриг, добавила астролог.

Стрельцы могут испытывать проблемы из-за лени, лжи, страсти к наживе, фанатичной зависимости, неспособности сдерживать обещания. Козероги, согласно ее словам, чувствуют себя плохо после проявления расчетливости, пессимизма, упрямства, подозрительности, циничности, жадности и сарказма, сообщает Москва 24.