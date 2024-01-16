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Астролог Шенберг назвала ароматы, раскрывающие сильные стороны знаков зодиака

2:03
Гороскопы

Львам рекомендуются ароматы с восточными и цветочными нотками, в то время как для Стрельцов подойдут освежающие цитрусовые ароматы. Об этом сообщила астролог Мария Шенберг.

Астролог Шенберг назвала ароматы, раскрывающие сильные стороны знаков зодиака
Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Согласно ее мнению, правильный выбор аромата поможет каждому представителю зодиакального круга раскрыть свою уникальность. Острые и пряные запахи с цитрусовыми оттенками подчеркнут энергию огненных Овнов, в то время как твердые земные Тельцы найдут уверенность в классических фруктовых ароматах с дополнением древесных нот.

Близнецы, с их подвижным характером, смогут выделиться с использованием свежих озоновых ароматов с цитрусовыми нотками. Раки же найдут комфорт в восточных ароматах с пряностями, специями и ванилью, которые также могут иметь гурманские акценты карамели, печенья или сливок.

Львам, как представителям царственного знака, подойдут восточные и цветочные ароматы, такие как ладан, роза, мускус или кофе. Также рекомендуется выбирать парфюм с нотками меда или миндаля. Для тщательных Дев подходят ароматы с древесными нотками, лавандой или розмарином, добавила астролог.

Весам, стремящимся к миру и гармонии, подойдут свежие морские ароматы с лавандой, мятой и цитрусовыми оттенками. Скорпионам, обладающим таинственной натурой, подходят древесные ароматы с пачули, сосны, амбры или мускуса, сообщает Москва 24.

Для энергичных Стрельцов рекомендуются бодрящие цитрусовые ароматы, такие как лимон и грейпфрут, в то время как трудолюбивым Козерогам подходят ароматы бергамота, лаванды и древесные оттенки, отметила эксперт.

Свободолюбивым Водолеям наилучшим образом поддержат яркие морские ароматы с кардамоном, дыней или мятой. Рыбам, с их эмоциональной натурой, идеально подойдут ароматы специй или трав с добавлением сандала, пачули или мускуса, заключила астролог.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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