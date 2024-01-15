Таролог Листовская рассказала, на что обратить внимание разным знакам зодиака в январе

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В январе весам следует быть внимательными и бережливыми в финансовых вопросах, а рыбам важно уделить внимание своему здоровью, сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская.

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По ее мнению, овнам в первом месяце года главное избегать уныния. У них много планов и амбиций, но результаты могут не прийти сразу, и иногда может казаться, что усилия напрасны. Необходимо сохранять настойчивость и не сдаваться, посоветовала эксперт.

Тельцы могут быть склонны к резким решениям, но стоит быть осторожными, так как это может быть вызвано переосмыслением ценностей. Листовская предупредила, что им может показаться, будто мир против них, но это не так.

Близнецам может не хватать уверенности в себе. Решения следует принимать неспеша, взвешивая все за и против. Ракам в январе важно найти баланс между личной жизнью и карьерой, чтобы избежать равнодушия к близким, пояснила таролог.

Львам наступил благоприятный период для анализа своей жизни. Однако важно не быть слишком строгими к себе, а сосредоточиться на постановке новых целей, советует Листовская.

Девы могут испытывать недостаток поддержки от близких, но таролог отмечает, что теперь настало время взять ответственность на себя и принимать решения самостоятельно.

Весы рискуют столкнуться с обманом в январе. Рекомендуется проявлять бдительность и быть осторожными с финансами. Скорпионы могут быть эмоционально истощены, поэтому важно найти время для отдыха.

Стрельцам следует уделить внимание семье в этом месяце, возможно, потребуется их совет. Козерогам важно пересмотреть привычки, которые могут замедлить продвижение.

Водолеям рекомендуется оценить свои возможности и перенести часть дел на февраль. Рыбам стоит уделить внимание своему здоровью и провести больше времени на свежем воздухе, подчеркнула в беседе с "Москва 24" таролог Ирина Листовская.