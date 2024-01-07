Святочные гадания: Гадание по книге

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Иногда нас мучают вопросы, требующие не столько однозначного ответа, сколько пищи для размышлений. Русалина научит вас читать книги в буквальном смысле между строк.

Фото: Unsplash by Chris Lawton is licensed under public domain

Инструкция по гаданию с использованием обычной книги:

Выбор вопроса:

Сформулируйте вопрос, который вас интересует. Он может быть разнообразным — от фундаментальных вопросов о жизни и смерти до более повседневных, таких как погода или будущий урожай. Популярным вопросом среди гадающих девушек часто является вопрос о замужестве.

Нахождение отрывка текста:

Задайте себе номер страницы и строку (сверху или снизу).

Откройте книгу на выбранной странице и найдите нужную строку.

Прочтите небольшой отрывок текста или одно предложение. Важно выбирать строки наугад, избегая предвзятости.

Расшифровка:

Включите фантазию при интерпретации прочитанного. Обычно ответ становится интуитивно понятным. Если вы используете сложную книгу, подготовьте заранее варианты толкований, которые можно найти в интернете.

Дополнительный способ выбора строки:

Для тех, кто не хочет считать, можно использовать другой метод — выбор строки с помощью камешка или зерна. Бросьте предмет на страницу, где он остался лежать, и читайте ответ.

Эта методика гадания является простой и безопасной, позволяя вам получить ответы на ваши вопросы, используя обычную книгу.