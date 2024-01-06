Гадание по воску

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Исходя из старинных представлений, святки, которые продолжаются с Рождества до Крещения, считаются особым временем предсказаний будущего. В течение этих дней, согласно древним поверьям, невидимые духи пребывают среди нас, и с ними можно общаться, задавая вопросы о судьбе. В результате возникли различные ритуалы для проведения святочных гаданий.

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В этой серии уроков, предоставленных шаманкой Русалиной Селентай, вы получите подробные инструкции по гаданию. С их помощью вы сможете не только развлечь знакомых и устроить незабываемый крещенский вечер, но и заглянуть в свое собственное будущее.

Один из самых древних методов гадания на Руси — это предсказание судьбы на основе формы капель расплавленного воска. Узоры, образующиеся в процессе, можно трактовать, как страницы в книге, что делает этот ритуал увлекательным и довольно легким для освоения.