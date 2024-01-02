Мстительные знаки Зодиака: какие самые-самые

Прекрасно, когда люди обладают терпением и миролюбием, но есть несколько знаков зодиака, которых лучше не подводить, учитывая их склонность к мстительности.

Фото: United States Library of Congress's Prints and Photographs division by Sidney Hall is licensed under public domain

В этом рейтинге рассмотрим 4 знака, которые могут ответить на обиду с особой настойчивостью.

Скорпионы: Сложный характер Скорпионов с неоднозначными чертами делает их мстительными личностями. Мелкие обиды могут быть им прощены, но при доведении до критической точки они разработают мстительный план и реализуют его тщательно, поджидая подходящего момента. Скорпионы обладают проницательностью, что позволяет им точно определить "слабые места" других людей и использовать их в мести.

Рыбы: Несмотря на свой спокойный облик, Рыбы способны долго хранить обиду, не выдавая своих чувств. Они могут продолжать дружеское общение с тем, кто им повредил, и в нужный момент воспользоваться возможностью отомстить. Хотя Рыбы не всегда стремятся к мести, они не упустят шанс, если он появится.

Тельцы: Тельцы, скорее всего, не будут терпеть обиду, а в ответ на нее проявят агрессию, стараясь сделать все возможное, чтобы создать неудобства обидчику. Эмоциональные и несколько неудержимые, представители этого знака немедленно реагируют на обиду, часто считая свое желание мести справедливым.

Близнецы: Из-за переменчивого характера Близнецы могут колебаться между решением мстить или прощать. В случае выбора мести они стремятся унизить обидчика, воспользовавшись различными методами: запугиванием, распространением слухов и даже исключением из общества. Близнецы успокоятся только после того, как обеспечат существенный ущерб репутации своего врага.