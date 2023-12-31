Финансовый астролог рассказала, как правильно встретить год Зеленого дракона

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Финансовый астролог Фаина Щербина утверждает, что правильный выбор угощений на новогоднем столе может пригласить в дом удачу и достаток. По ее мнению, встречать 2024 год следует в веселой компании за обильно украшенным столом, что, согласно ей, обеспечит материальное благополучие в год Зеленого Дракона.

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Щербина подчеркивает, что для привлечения удачи необходимо проявить щедрость, веселиться и создать шумную атмосферу. Она рекомендует положить деньги под каждое блюдо, чтобы привлечь богатство. На столе также должно присутствовать натуральное зеленое дерево для обеспечения долголетия. Важно поддерживать гармоничную обстановку и избегать излишней еды и алкоголя.

Щербина предлагает включить в новогоднее меню мясо, рыбу и морепродукты, особенно дичь. Курятина не рекомендуется, так как, по словам астролога, она не приносит удачи. Напитки должны быть сладкими и дорогими, такие как сладкое шампанское, ликеры, джин, ром, виски, коньяк и текила, сообщает радио Sputnik.

Для привлечения финансового благополучия Щербина советует использовать красный и золотой цвета — любимые цвета Дракона — при оформлении праздничного стола. Она подчеркивает важность наличия продуктов цвета огня и золота на столе, таких как красные фрукты и лимоны.

Финальным советом астролога является встреча года Зеленого Дракона за собственный счет, без использования заемных или кредитных средств.