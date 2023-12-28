В предстоящем 2024 году ожидается активное развитие тем, связанных с использованием искусственного интеллекта, согласно заявлению профессионального астролога Натальи Светловой.
По мнению выпускницы Московской Академии Астрологии, новые тренды, обмен опытом и повышение спроса на обучение в области информационных технологий будут в центре внимания. С лета предполагается активное развитие туристических направлений внутри страны, с акцентом на поддержку локальных предприятий и развитие коммерческой деятельности.
Финансовые рынки будут подвержены колебаниям, а апрель месяц укажет на необходимость новых инструментов и нестандартных решений. Преимущество получат те, кто сможет адаптироваться к различным потокам, создав несколько источников дохода. Те, кто будет активно расширять горизонты, обучаться и оставаться терпеливыми в трудные периоды, смогут достичь поставленных целей, сообщает Tomsk.mk.ru.
Астролог предупреждает о возможном усилении конфликтов в отношениях между людьми. Решение заключается в ориентировании на здравый смысл, общечеловеческие ценности, а также в отказе от крайностей и радикализма.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.