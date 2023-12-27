Ясновидящая Алиева рассказала, как в полнолуние 27 декабря стать богатым

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Последнее полнолуние декабря часто называют Холодной луной. В году 2023-го это астрологическое событие запланировано в Раке, знаке зодиака, известном своей эмоциональностью и чувствительностью. Это предвещает усиление конфликтов, возникновение недопонимания между близкими и, возможно, даже слезы у некоторых.

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Известная ясновидящая Инесса Алиева поделилась своими советами о том, как преодолеть это непростое время и встретить Новый год с позитивом.

Слезы и конфликты будут на повестке дня. Инесса предупреждает, что в связи с тем, что полнолуние произойдет в Раке, даже мелкие события могут быть восприняты особенно близко к сердцу.

"Не стоит планировать что-либо важное в этот период. Холодная луна оказывает влияние на все сферы жизни, но особенно трудно тем, кто собирается заключить крупную рабочую сделку. Рекомендуется отложить подписание договоров до января, чтобы избежать риска сорванных сделок, потери средств и ухудшения отношений с деловыми партнерами", — говорит Алиева в интервью "Подмосковье Сегодня".

По мнению ясновидящей, важно управлять своими эмоциями и не придавать слишком большое значение мелочам.

"Запишите на бумаге все свои проблемы и самые тревожные мысли. Затем представьте себе, что оставляете все невзгоды в уходящем году. Сделайте уборку, чтобы привлечь позитивную энергию в дом. Это отличное время для устройства порядка и в доме, и в голове", — добавляет Алиева.

Согласно экстрасенсу, с 27 по 31 декабря открывается астральный портал. В это время сила мысли настолько велика, что можно притянуть к себе что-то хорошее. Поэтому важно не допускать негатива даже в мыслях.

"В полнолуние можно сделать стрижку, мысленно подготавливая себя к обновлению. Также можно попросить высшие силы о женской привлекательности или начать обучение, так как это благоприятное время для новых знаний", — поясняет Алиева.

Холодная луна, по утверждению ясновидящей, поможет в реализации планов тем, кто предпочитает креативные решения вместо следования инструкциям.