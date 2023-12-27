Астролог рассказала, какие подарки принесут удачу в год Дракона

1:30 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Любые изображения петуха и тигра могут стать прекрасным подарком в преддверии года Дракона, сообщила эксперт по китайской астрологии Елена Петрова.

Фото: Christmas table decoration by Michal Osmenda from Brussels, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

По ее мнению, подарки, способствующие удаче и благополучию, можно вручать ночью 1 января. Однако новый год по китайскому календарю начнется лишь 10 февраля, и только после этой даты Дракон займет свое место, подчеркнула астролог.

Отличным выбором станет любое изображение петуха — будь то картина, фигурка, подвеска и так далее. В восточной астрологии именно петуха называют тайным другом Дракона, который весь год будет выступать в роли близкого союзника, принося удачу, защищая и активируя положительные события.

"Также хорошо подарить изображения тигра. В предстоящем году этот символ принесет энергию процветания и дарит все необходимое: деньги, успех в карьере, удачу, гармонию, любовь, здоровье", — подчеркнула Петрова.

Независимо от года всегда актуальны подарки, сочетающие в себе красный и золотой цвета, так как они приносят богатство и радость, пояснила специалист. Также благоприятными считаются сочетания зеленого с золотым, обещающие популярность, поддержку и помощь от окружающих, заказчиков, зрителей, читателей и покупателей, заключила эксперт.