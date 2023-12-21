Астролог рассказала, как накрыть стол для встречи года Деревянного Дракона

Мясо, острые специи и финики обязательны на праздничном столе в преддверии наступления Года Деревянного Дракона. Об этом рассказала мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно словам Горностаевой, Год Деревянного Дракона начнется официально после китайского Нового года, который наступит 10 февраля. Тем не менее, его встречу можно начать уже в праздничную ночь 1 января.

Многие китайцы считают, что энергии нового года начинают влиять на нашу жизнь с дня зимнего солнцестояния, приходящегося на 22 декабря. Поэтому все рекомендации относительно встречи Года Деревянного Дракона актуальны в России.

Горностаева подчеркнула важность формы праздничного стола, предпочтительно овальной. В случае другой формы, стоит покрыть его скатертью круглой формы. Цвета, любимые Деревянным Драконом, — красный, золотой, зеленый, а также бежевый и серебристый, напоминающие перламутр. Это связано с поверьем о том, что Дракон любит перламутровую жемчужину.

Чтобы угодить символу года, стол должен буквально ломиться от изобилия блюд. Мясо, особенно обжаренное до хрустящей корочки, является одним из предпочтительных вариантов. Горностаева также рекомендует вяленое мясо, буженину или бастурму.

Лесному Дракону по вкусу грибы, поэтому они также должны присутствовать на столе. Символу года нравится острота, поэтому приготовление блюд следует сопровождать использованием множества острых пряностей. Не забывайте о фруктах, особенно апельсинах, мандаринах и, конечно же, финиках.

Если желаете добавить символику, поставьте статуэтку дракона, причем его глаза должны быть обращены на восток. Учитывая предпочтения символа года к живым растениям, украшением могут стать веточки ели или сосны, а также цветы в горшках.

Важным числом в 2024 году будет 9, поэтому старайтесь включить его в декор стола. Например, приготовьте девять видов закусок, посоветовала эксперт в беседе с "Москва 24".