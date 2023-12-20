Таролог Крылова рассказала, чья жизнь может кардинально измениться в последние дни года

Близнецы, Скорпионы, Львы, Весы и Раки столкнутся с существенными изменениями в конце декабря 2023 года, как рассказала таролог, нумеролог и психолог Виктория Крылова.
Согласно ее прогнозу, Близнецы могут ожидать радостные события, такие как прибавление в семье, неожиданное путешествие или выгодный проект. Эксперт советует им продолжать делать то, что они любят, не терять мотивацию даже в трудные моменты, улыбаться и испускать любовь вокруг.
Для Скорпионов наступает непростой период, с возможным желанием уйти из дома или работы, даже до сжигания мостов. Важно избежать пагубных зависимостей, пересмотреть страхи и сомнения. Таролог советует им изменить обстановку, возможно, отправиться в незнакомое или любимое место.
Львам предстоит завершить проект или жизненный этап, который принесет результаты их усилий. Советует Крылова внимательно следить за финансами, но не зацикливаться на мелочах, а также видеть новые перспективы.
Для женщин, рожденных под знаком Весы, открывается перспектива интересного знакомства, которое может привести к прочному браку, если они будут искренни и не будут искать только личной выгоды в отношениях.
Ракам предстоит выгодное предложение, требующее принятия решения. Важно слушать свое сердце и понимать свои истинные желания. Таролог предостерегает от возможного появления человека, стремящегося использовать их в своих корыстных целях, и советует быть осторожными, доверяя своей интуиции, сообщает Москва 24.
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