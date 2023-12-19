Таролог объяснила резкий рост цен на эзотерические услуги подорожанием жизни в целом

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Марианна Абравитова считает, что стоимость мистических услуг зависит от состояния экономики, финансов и наступающего новогоднего праздника.

Фото: https://www.bagira.guru/fortune-telling/gadanie-po-ruke-po-liniyam.html

Узнать о своём будущем, решить накопившиеся жизненные проблемы или определиться с дальнейшими действиями с помощью тарологов, нумерологов и других представителей эзотерического направления сейчас стало накладно. Как отмечают эксперты, цена на услуги людей этой профессии подскочила в среднем на 40 процентов. Собеседница Pravda.Ru высказывает на этот счёт своё мнение.

"Эзотерика — такая же сфера жизни, как и все остальные, она привязана просто к общей экономике, к общим финансам. Поэтому если цены поднимаются на продукты, на услуги, естественно, и эзотерическая сфера тоже подтягивается, потому что она не живет какой-то отдельной жизнью на другой планете. Это такие же люди, они ходят и покупают яйца, куриное мясо, которое сейчас тоже подскочило на много-много процентов. Это логичная ситуация", — считает таролог.

Резко выросший перед Новым годом спрос ещё одна, и довольно веская причина взлетевшей стоимости на эзотерические услуги.

"Новый год — это рубеж. Так воспринимают его люди на всей земле, потому что это новый год жизни, все ждут какого-то чуда, и, конечно, все хотят войти туда, в этот новый год, зная и понимания и надеясь, что тебя ждет там что-то хорошее, то самое чудо. А про чудо у кого спросить? Конечно, у эзотериков. Перед Новым годом есть такая небольшая волна подъема интереса", — не скрывает профессионального секрета наш эксперт.

Если уже решились поспрашивать о себе у специалиста по мистике, то нужно подойти к выбору такого советчика с умом, подсказывает Марианна Абравитова, чтобы не переплачивать за имя.

"Если человек раскручен, например, возьмем людей, которые участвовали в "Битве экстрасенсов", их показали по телевидению, это пиар, их фамилия звучит, их знают в лицо. И они поднимают свой ценник не потому, что это какие-то крутые специалисты, а потому что лицо узнаваемое. Отсюда складываются безумные цены. У людей, живущих в глубинке, конечно, будет совершенно иной ценник", — говорит эзотерик.