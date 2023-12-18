19 декабря нельзя делать эти вещи, иначе в новом году всё будет валиться из рук

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19 декабря в православии отмечается память святителя Николая Чудотворца, также известного как Николай Зимний. Эксперты 29. ru рассказали, что нельзя делать в этот день.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Святитель Николай Чудотворец считался покровителем русского народа, особенно "крестьянским святым". Ему можно было молиться в любых нуждах, так как он был добрым и милостивым.

Крестьяне верили, что Николай Чудотворец зимой посещает крестьянские дворы, заглядывает в амбары и погреба, следит за тем, чтобы они не были пустыми, и дарит изобилие и благополучие.

День Святителя Николая отмечается два раза в году: 22 мая (этот праздник называется Николай Вешний) и 19 декабря (Николай Зимний).

Ночь с 18 на 19 декабря в народной традиции считалась волшебной. Дети предполагали, что Николай Чудотворец сам приходит и кладёт сладости под подушку. Он считается прообразом Деда Мороза.

Накануне праздника по дворам ходили ряженые, дарили детям угощения и взамен получали подарки. Кроме того, взрослые старались успеть оплатить все долги перед Николаем Зимним.

Что нельзя делать 19 декабря

На этот день приходится пост, поэтому есть ограничения в питании. Предки верили, что в Николин день запрещено заниматься рукоделием и домашними делами, иначе в новом году всё будет валиться из рук.

Также рекомендуется избегать ссор и споров. Считалось плохой приметой грустить в Николая Зимнего, так как это могло привести к сильным морозам. Многие верили, что грусть приносит холод.