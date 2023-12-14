Астролог рассказала, какие знаки зодиака чаще всех влюбляются раз и навсегда

1:38 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Представители знаков Зодиака — Льва, Тельца, Скорпиона и Водолея — чаще всего оказываются одиночками, поделилась своим наблюдением астролог Наталья Шевченко.

Фото: openverse by NASA Hubble is licensed under CC BY

По её мнению, возможность стать одиночкой есть у каждого, так как прочность и устойчивость отношений определяются прежде всего наличием общих ценностей и долгосрочных целей у партнеров. Впрочем, некоторые представители Знаков проявляют большую склонность к выбору единственного партнера на всю жизнь.

Львы тщательно подходят к выбору своей второй половины, строя своё "царство" с тем, кто соответствует их ожиданиям. Они быстро влюбляются, затем привыкают к партнеру и, если чувства искренни, готовы к долгосрочным отношениям.

Тельцы не торопятся в выборе своего спутника, предпочитая стабильность. Если они встречают человека, способного приносить удовольствие и земные радости, они фиксируют свой выбор, не ища дальше.

Скорпионы ясно представляют, каким должен быть их партнер и семейная жизнь. Они долго изучают потенциальных партнеров и проводят проверки на прочность. Только после успешных испытаний они впускают партнера в свой близкий круг, где начинают заботиться о нем.

В отношении Водолеев, они не остаются одинокими из-за любви к свободе, а потому, что они верны своему идеальному образу партнера, созданному в их мечтах. Они готовы приложить усилия, чтобы удержать свою "половинку", если она соответствует их идеалам, сообщает Москва 24.