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Тельцам - внимание на деньги, Овнам - учиться: чего ждать разным знакам в последнее новолуние 2023 года

2:27
Гороскопы

Во время последнего новолуния 2023 года Водолеи смогут осуществить давнюю мечту, а Стрельцы примут судьбоносное решение относительно своего места в мире. Об этом рассказала астролог Алина Сафронова.

Тельцам - внимание на деньги, Овнам - учиться: чего ждать разным знакам в последнее новолуние 2023 года
Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

По ее словам, следующее новолуние ожидается 13 декабря и произойдет в знаке Стрельца, символизирующем мир и дружбу. Это побудит людей чаще общаться с окружающими и проявлять эмоции без страха. Сафронова подчеркнула, что в это время важно проявлять заботу и поддержку к родным.

Астролог отметила, что Стрелец — знак идей, мечтаний и стремления к новым горизонтам. Поэтому в период новолуния стоит двигаться в направлении своих желаний и самых смелых задумок. Однако она предупредила, что в этот раз новолуние совпадает с ретроградным Меркурием, поэтому начинания лучше направить на расширение своего мировоззрения и возвращение к старым идеям.

Эксперт подчеркнула, что только Овны могут приступать к обучению чему-то новому в этот период, так как для них наступит удачный момент. Тельцам стоит уделить внимание теме финансов, а свободные представители этого знака могут встретить романтические отношения.

Близнецы будут в поисках партнёрства и имеют шанс найти именно то, что ищут. В этот период они также могут успешно выступать на публике. Ракам будет актуальна работа, но они также должны следить за своим здоровьем. Львам связано с удовольствиями, хобби и праздниками, а Девам откроется тема недвижимости, дома и семьи.

У Весов много забот с документами и бытовыми вопросами, а для Скорпионов особенно важным станет всё, что связано с деньгами, заработком и личной энергией. Стрельцам предстоит что-то изменить в себе или основать новый проект, но они должны помнить, что период ретроградного Меркурия не самое подходящее время для этого.

Козерогам рекомендуется посвятить время духовному росту или уединенному творчеству во время новолуния и ближайших двух недель. Водолеи ждут период тусовок и праздников, а также возможность осуществить давнюю мечту. Рыбы могут рассчитывать на подъём по социальной лестнице благодаря новолунию, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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