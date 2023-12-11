Астролог Мазур рассказала, в какие дни рождаются люди с даром пророчества

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Те, кто рождается в период с 17 по 25 октября, часто обладают даром предвидения, сообщила астролог Ольга Мазур.

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По ее мнению, эти люди появляются на свет на стыке знаков Весы и Скорпион, представляя собой носителей верхнего знака Ворон. Их уникальность заключается в том, что они объединяют в себе две стихии — Воздух и Воду, что приводит к двойственному характеру. Они могут быть спокойными и уравновешенными, а затем внезапно становиться агрессивными, нестабильными.

"Эти люди могут переходить от одной крайности к другой. С одной стороны, они стремятся к справедливости и покою, с другой стороны, "скорпионья" сущность толкает их на глубокие трансформации, иногда даже на риск", — пояснила астролог.

Кроме того, Вороны обладают даром предвидения. Они способны буквально "предсказать" событие и материализовать негативные мысли. Поэтому важно для них научиться контролировать свои "желания".

Но основная задача Воронов — научиться объективно смотреть на вещи, обстоятельства и поступки людей. Они обладают врожденной способностью судить других, действуя как исполнители высшей воли, "наказывающие за несправедливость". Однако их основное искушение — вера в свою безупречность, отметила Мазур.

Если они самовольно взваливают на себя роль "судей", сила верхнего знака может стать разрушительной, они могут наказывать просто ради наказания. Поэтому важно регулярно "калибровать свой моральный компас", чтобы не потерять курс и принимать справедливые решения, предупредила астролог.

Если Ворон успешно справляется с задачей, он избавляется от земных трудностей, чувствует себя свободным и полностью независимым от земной суеты. Зло не может ему навредить, он неприступен, защищен от болезней, инфекций и внешних воздействий, включая магические, заключила эксперт, сообщает Москва 24.