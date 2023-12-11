Астролог поделилась, когда следует наряжать новогоднюю елку

16, 20, 22 и 23 декабря считаются наилучшими днями для установки елки и украшения помещения к наступлению Нового года. Об этом рассказала астролог и мастер фэншуй Анастасия Горностаева.
Согласно ее словам, 16 декабря под влиянием звезды Небесное Счастье — благоприятный момент для украшения елки и пространства. В этот день активизируются положительные энергии, способствующие успеху и улучшению взаимоотношений с окружающими.
20 декабря управляет звезда Процветания, и ее энергии помогут привлечь изобилие тем, кто занимается украшением квартиры, дома или офиса. Этот день также под влиянием звезды Добродетели, способствующей улучшению отношений с окружающими, сообщает Москва 24.
Украшение дома 22 декабря приносит удвоенную радость, а 23 декабря особенно благоприятен для наряжания елки тем, кто часто болеет — это поможет увеличить жизненную энергию, отметила Горностаева.
С другой стороны, 18 и, особенно, 19 декабря считаются наименее удачными днями для украшения дома. Эксперт предупреждает, что в эти дни можно активировать энергию болезней.
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