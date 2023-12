Астролог поделилась, когда следует наряжать новогоднюю елку

16, 20, 22 и 23 декабря считаются наилучшими днями для установки елки и украшения помещения к наступлению Нового года. Об этом рассказала астролог и мастер фэншуй Анастасия Горностаева.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0