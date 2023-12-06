Астролог Богданова назвала самые опасные дни в декабре

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6, 14, 17, 21, 25 и 29 декабря месяца согласно эксперту по китайской астрологии и фэншуй, Юлии Богдановой, обещают быть наиболее рискованными. Энергия этих дат, известных как Дни без богатства, может серьезно повлиять на удачу человека, и последствия могут быть крайне неблагоприятными.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Первым в списке стоит 6 декабря. В этот день рекомендуется избегать финансовых операций: не стоит инвестировать, приобретать недвижимость, заключать сделки, брать кредиты или давать в долг. Риск потерять деньги велик, предостерегает Юлия Богданова, эксперт по китайской астрологии и фэншуй.

Во-вторых, стоит обратить внимание на Дни столкновения с годом или месяцем: 14, 17, 26 и 29 декабря. Эксперт предупреждает, что эти периоды не подходят для начала важных дел, поскольку цели могут оказаться недостижимыми, а на пути постоянно возникают проблемы.

21 декабря признан Разъединяющим днем, концом одной из четвертей астрономического года. В этот период энергия истощается и умирает, поэтому эксперт настоятельно рекомендует воздержаться от важных событий, таких как открытие бизнеса, свадьба или переезд.

Также на грани риска находится 25 декабря, который Юлия Богданова называет Днем истинных потерь. На этот день не стоит планировать ничего важного, по ее мнению, усилия будут напрасными, сообщает Москва 24.