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Нумеролог рассказала, какие суммы опасно давать в долг

3:40
Гороскопы

Не стоит давать в долг суммы, при сложении цифр которых получается число 1, 2 или 7, подчеркивает нумеролог Светлана Зайцева.

Нумеролог рассказала, какие суммы опасно давать в долг
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Согласно Зайцевой, каждая денежная сумма оказывает существенное воздействие на финансовую сферу, поэтому перед совершением каких-либо действий, таких как дача взаймы, вложение или займ, необходимо раскрыть её потенциал.

Для этого требуется сложить все цифры суммы до получения однозначной цифры. Например, если кто-то просит взять в долг полторы тысячи, нужно провести расчет: 1 500 — это 1+5+0+0=15=1+5=6. Затем следует изучить значение итоговой цифры.

Цифра 6, а также 3 и 8, считаются числами богатства. Если они являются результатом расчета, то предоставление взаймы такой суммы благоприятно. Также допустимо давать взаймы при итоговых цифрах 4, 5 или 9 — это нейтральные значения. Однако если результат — 1, 2 или 7 (цифры бедности), стоит воздержаться от предоставления суммы взаймы.

Зайцева также подчеркнула, что цифра 1 не предвестие доходов — это не денежное число. Сумму, дающую цифру один, не стоит давать в долг или вкладывать, так как это не принесет желаемого результата, утверждает эксперт.

Цифра 2 в нумерологии ассоциируется с бедностью, экономией и символизирует обман и воровство. Предоставление суммы с этой цифрой в расчете может означать отсутствие гарантий возврата долга и не приносит радости заемщику.

Цифра 3 представляет собой динамичность, открытость и стремление к потенциалу и расширению. По словам Зайцевой, с этой цифрой целесообразно совершать важные финансовые шаги, и заемщик может раскрыть свой потенциал, что содействует быстрому возврату долга.

Цифра 4 символизирует стабильность и надежность в финансах, гарантируя вовремя возвращение долга при его предоставлении. При вложении суммы на сберегательный счет можно рассчитывать на стабильные проценты.

Цифра 5 является нейтральной. Суммы, даваемые в долг с этой цифрой, обычно возвращаются, но не привлекают богатства и предоставляют возможность наслаждаться приобретенным.

Цифра 6 подходит для ежедневных трат и накоплений, обеспечивая стабильность при оплате расходов и возврате долга.

Цифра 7, несмотря на свою популярность как счастливого числа, в финансах не символизирует удачу или богатство. По мнению Зайцевой, сумму, при расчете которой получается семерка, не стоит брать в долг или использовать для сбережения.

Цифра 8 ассоциируется с бесконечностью и вечным движением, включая деньги. Суммы с итоговой цифрой 8 можно предоставлять в долг и вкладывать в рост.

Цифра 9 не связана с заработком или приумножением доходов. Зайцева советует понимать, на какие нужды заемщику необходимы деньги, прежде чем предоставить сумму, дающую 9 при расчете. Однако такие суммы подходят для благотворительности.

Таким образом, в соответствии с нумерологическими принципами, выбор действий с денежными суммами может влиять на финансовый результат, и рекомендации Зайцевой могут быть полезны при принятии решений в области финансов, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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