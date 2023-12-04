Таролог назвала знаки зодиака, которые смогут встретить любовь в декабре

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В декабре у Рыб, Тельцов, Близнецов, Скорпионов, Стрельцов и Водолеев повезет в любви, по мнению таролога и рунолога Светланы Шери.

Фото: openverse by Таролог Альбина is licensed under "Консультация по картам таро - Tarot cards spread for reading" by Таролог Альбина is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно ее прогнозу, представителям знака Рыб в последнем месяце года удача улыбнется в поисках отношений. Она советует им активно действовать.

Тельцам наступивший месяц предоставляет возможность перевести текущие отношения на более серьезный уровень. Согласно тарологу, в декабре у них может появиться предложение руки и сердца, и она рекомендует не замедлять с ответом. Тем, кто уже состоит в браке, обещано стабильное семейное счастье.

Близнецы могут влюбиться в яркого, веселого и эмоционального партнера, который принесет им много позитива и создаст вокруг них атмосферу праздника. Однако Светлана Шери предостерегает их быть осторожнее и не строить фантазии, возможно, преувеличивая качества избранника.

"Может быть, он не таков, каким кажется", — подчеркнула эксперт.

Скорпионам и Стрельцам, находящимся в поиске второй половинки, декабрь обещает успешные знакомства. Тем, кто уже влюблен, весь месяц предстоит наслаждаться устойчивыми, размеренными и гармоничными отношениями. Однако важно избегать излишних ограничений свободы партнера, чтобы сохранить стабильность, подчеркнула Шери.

Водолеям, возможно, придется столкнуться с настойчивыми ухаживаниями со стороны нового знакомого в декабре и быстро влюбиться. Тем не менее таролог советует им не спешить с радикальными изменениями в жизни и стараться контролировать свои эмоции, сообщает Москва 24.