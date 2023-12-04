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Ясновидящая Мишина заявила, что одиноким нужно искать любовь с 4 по 10 декабря

1:07
Гороскопы

Ясновидящая Инна Мишина прогнозирует развитие отношений влюбленных пар на период с 4 по 10 декабря, используя древние руны. Она подчеркивает, что руна Феху будет играть ключевую роль, так как она символизирует плодородие и материальную обеспеченность.

Ясновидящая Мишина заявила, что одиноким нужно искать любовь с 4 по 10 декабря
Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Ясновидящая советует обогащать отношения духовными ценностями для укрепления связи. Обмен материальными благами считается важным, как и обмен чувствами.

Мишина призывает обсудить с партнером строительство общего будущего, сфокусировав внимание не только на эмоциях, но и на практической стороне отношений. Для крепких семей она обещает период стабильности, несмотря на то, что стабильность не означает застой, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Для одиночек руна Феху предвещает надежду на судьбоносную встречу. Инна советует не сидеть дома, активно искать любовь и проявлять инициативу, подчеркивая, что судьба не придет, если оставаться пассивным.

Лев Клыков - Как найти свою любовь?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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