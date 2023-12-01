Астролог Анастасия Грохотова рекомендует выбирать платья из натуральных тканей для встречи Нового года под покровительством Луны, Меркурия и Солнца.
Предпочтение отдается приятным на ощупь материалам, таким как шелк, лен и кашемир. Рекомендуется сочетать разные текстуры и выбирать светлые оттенки, такие как белый, серебристый, светло-голубой и синий.
Как сообщает Москва 24, астролог также подчеркивает важность наличия уюта и естественности в образе. Важным элементом станут украшения из жемчуга, белого золота или серебра.
Главное, акцентирует Грохотова, встречать новый год в компании близких друзей и единомышленников, чтобы избежать чувства одиночества, особенно если потребуется оказаться в малознакомой компании.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.