Астролог Грохотова рассказала, в чем встречать Новый год

Астролог Анастасия Грохотова рекомендует выбирать платья из натуральных тканей для встречи Нового года под покровительством Луны, Меркурия и Солнца.

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Предпочтение отдается приятным на ощупь материалам, таким как шелк, лен и кашемир. Рекомендуется сочетать разные текстуры и выбирать светлые оттенки, такие как белый, серебристый, светло-голубой и синий.

Как сообщает Москва 24, астролог также подчеркивает важность наличия уюта и естественности в образе. Важным элементом станут украшения из жемчуга, белого золота или серебра.

Главное, акцентирует Грохотова, встречать новый год в компании близких друзей и единомышленников, чтобы избежать чувства одиночества, особенно если потребуется оказаться в малознакомой компании.