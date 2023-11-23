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Нумеролог Федышева рассказала, как узнать личный код удачи на 2024 год

1:58
Гороскопы

Нумеролог Татьяна Федышева предоставила метод определения энергии, которая будет поддерживать в течение 2024 года. Для этого необходимо рассчитать личный код удачи, сложив цифры дня рождения, месяца и года, а затем свести результат к однозначному числу.

Нумеролог Федышева рассказала, как узнать личный код удачи на 2024 год
Фото: openverse by morebyless is licensed under CC BY 2.0.

"Например, если человек родился 05.09.1972, расчет будет выглядеть так: 05 = 0 + 5 = 5; 09 = 0 + 9 = 9; 1972 = 1 + 9 + 7 + 2 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1. В результате получится узнать первые три цифры личного кода удачи. В нашем случае это 591. Далее необходимо вычислить четвертую: для этого получившиеся три тоже складываем и сводим к однозначному показателю: 5 + 9 + 1 = 15 = 1 + 5 = 6. Таким образом, полный код удачи человека — 5916" — рассказывает Татьяна Федышева.

Полученный код удачи представляет собой четыре цифры, каждая из которых имеет свою энергетическую характеристику. Единица связана с энергией начала, двойка с партнерством и взаимопомощью, тройка с креативными решениями, а четверка с стабильностью и важными решениями. Пятерка приносит энергию быстрого роста и поддерживает в поездках, шестерка помогает в создании семьи и счастливых отношений, семерка связана с энергией знаний и интеллекта. Восьмерка ассоциируется с вибрациями власти и денег, предсказывая хорошие возможности для финансового роста в год восьмерки. Девятка предоставляет мудрость, понимание и помогает завершить важные жизненные этапы, как сообщает Москва 24.

Твой личный КОД УДАЧИ!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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