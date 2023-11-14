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Астролог Белогубец: 24 апреля 2024 год плохая дата для свадьбы

Гороскопы

Дата свадьбы является одним из самых важных аспектов при планировании брака. Несмотря на разнообразие факторов, которые могут влиять на выбор даты, некоторые астрологи утверждают, что 24 апреля 2024 года может быть неблагоприятным моментом для регистрации брака, основываясь на астрологических аспектах и планетарных воздействиях.

Астролог Белогубец: 24 апреля 2024 год плохая дата для свадьбы
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Ранее жители столицы подали в ЗАГСы более 200 заявлений для того, чтобы зарегистрировать брак в красивую дату. 

“Дата 24.04.2024 для свадьбы – ужасная. Как и любая другая, которая выпадает на полнолуние. Новолуние – самый неблагоприятный день для брака. Вообще считается, что кармически это тяжёлый день. И в него не проводят ничего, кроме поминания предков. В индийской астрологии это правило №1”, - рассказала астролог Марина Белогубец.

Астрологические прогнозы на эту дату указывают на то, что неблагоприятные позиции планет могут создавать напряжение, неуверенность и конфликты. Возможно, определённые аспекты могут создавать преграды в коммуникации и принятии важных решений. Это может привести к несогласию и испытаниям в отношениях, что в свою очередь может негативно сказаться на самом браке.

“Красивая дата – это ни о чем абсолютно. Это ни на что не влияет. Я тоже, когда астрологию не изучала, замуж выходила 7.07. И чего? Развелась”, - поделилась эксперт.

 

 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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