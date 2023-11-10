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О необычном астрономическом явлении рассказал астролог Павел Чудинов

1:20
Гороскопы

Любопытное астрономическое явление жители центра России смогут наблюдать в понедельник, 13 ноября, в 12:27 по московскому времени. Солнце, Луна и Марс в этот момент визуально окажутся в одной точке, или в одном небесном градусе.

О необычном астрономическом явлении рассказал астролог Павел Чудинов
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

"Это очень удачный момент, чтобы начать новые проекты, дать старт новым делам, начать жизнь "с чистого листа". После новолуния все процессы идут хорошо в рост, любое начинание будет успешным. Правило делать что-то на растущей Луне грамотно используют садоводы. Целеустремлённым людям новолуние даст дополнительную энергию, так как своё влияние окажет Марс. Загадайте в это время желания, подумайте о своих планах и мечтах", — советует астролог и блогер Павел Чудинов в интервью Pravda.Ru.

Небольшие неприятности новолуние может принести метеозависимым людям. Точнее, не само явление, а несколько дней перед его наступлением — суббота и воскресенье. Проявится это в повышенной нервозности и волнении.

Но, по словам Павла Чудинова, уже 13 ноября всё войдёт в свою колею и на смену бурным небесным процессам придёт атмосферное спокойствие.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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О необычном астрономическом явлении рассказал астролог Павел Чудинов
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