О необычном астрономическом явлении рассказал астролог Павел Чудинов

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Любопытное астрономическое явление жители центра России смогут наблюдать в понедельник, 13 ноября, в 12:27 по московскому времени. Солнце, Луна и Марс в этот момент визуально окажутся в одной точке, или в одном небесном градусе.

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"Это очень удачный момент, чтобы начать новые проекты, дать старт новым делам, начать жизнь "с чистого листа". После новолуния все процессы идут хорошо в рост, любое начинание будет успешным. Правило делать что-то на растущей Луне грамотно используют садоводы. Целеустремлённым людям новолуние даст дополнительную энергию, так как своё влияние окажет Марс. Загадайте в это время желания, подумайте о своих планах и мечтах", — советует астролог и блогер Павел Чудинов в интервью Pravda.Ru.

Небольшие неприятности новолуние может принести метеозависимым людям. Точнее, не само явление, а несколько дней перед его наступлением — суббота и воскресенье. Проявится это в повышенной нервозности и волнении.

Но, по словам Павла Чудинова, уже 13 ноября всё войдёт в свою колею и на смену бурным небесным процессам придёт атмосферное спокойствие.