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Астролог Сохолтуева рассказала, какие цвета приносят удачу каждому знаку зодиака

2:19
Гороскопы

Рыбам рекомендуется выбирать предметы в бирюзовых, коралловых и темно-синих оттенках, в то время как Львам приносят удачу золотые и фиолетовые цвета. Об этом сообщила астролог Ольга Сохолтуева.

Астролог Сохолтуева рассказала, какие цвета приносят удачу каждому знаку зодиака
Фото: Wikipedia by Peter J StB Green is licensed under CC BY 3.0

Согласно ее мнению, определенные цвета способны усиливать энергию представителей различных знаков зодиака, придавая им силу духа, повышая успешность и даже укрепляя их иммунитет.

Огненным Овнам подходят красные, алые и оранжевые оттенки, а также благоприятствуют им цвета молодой весны, такие как салатовый и серый, сообщает Москва 24.

Тельцам, предпочитающим спокойствие и комфорт, поддерживают пастельные розовые, желтые и фиолетовые цвета. Весам также подходят пастельные оттенки, создающие атмосферу умиротворения и гармонии. Близнецов вдохновляют цвета воздуха — голубой и белый, предпочтительно полупрозрачные. Все яркие цвета также поддерживают общительный характер этого знака.

Водолеям подходят яркие кислотные оттенки, а также фиолетовые, бирюзовые, желтые, серебряные и медные оттенки. Ракам, стремящимся к семейному уюту, рекомендуются синие, голубые и фиолетовые цвета. Рыбам же подходят "морские" цвета: бирюзовый, коралловый и темно-синий.

Скорпионов поддерживают темно-красные, бордовые, черные и оттенки вулканической лавы — серый и графитовый. Козерогам, нуждающимся в стабильности, помогут темные цвета, такие как коричневый, черный, темно-фиолетовый и бордовый.

Львам приносят удачу золотые и медные оттенки, а также цвета огня — желтый и оранжевый. Фиолетовый также считается их цветом удачи.

Энергию Девы поддерживают цвета ее стихии — светло-коричневый и коричневый. Зеленые оттенки также усиливают ее силу, особенно насыщенный цвет зрелой травы. Стрельцам же, как самым мудрым, подходят таинственные темные оттенки, такие как коричневый, темный малахитовый, голубой, синий и фиолетовый.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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