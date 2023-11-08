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Фэншуй и путешествия: как активировать "Лошадь путешествий" в своем доме

2:01
Гороскопы

Фигурка лошади и горящая свеча в определенном секторе дома могут придать больше путешествий в вашей жизни, утверждает эксперт по фэншуй и астролог Ольга Николаева.

Фэншуй и путешествия: как активировать "Лошадь путешествий" в своем доме
Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Согласно Николаевой, если вы хотите больше путешествовать, вам следует активировать символическую звезду "Лошадь путешествий". Для начала вам нужно определить, в каком секторе вашего дома она должна находиться. Например, если ваш китайский знак зодиака — Свинья, Кролик или Овца, то активацию следует проводить в юго-восточной части вашего жилища. Это соответствует направлению от 142,5 до 157,5 градусов на компасе.

Как сообщает Москва 24, для тех, кто родился в год Тигра, Лошади или Собаки, эта звезда находится на юго-западе дома (232,5-247,5 градусов), а для Змеи, Петуха и Быка — на северо-западе (322,5-337,5 градусов). Для тех, кто родился в год Обезьяны, Крысы или Дракона, активация должна быть в северо-восточной части (52,5-67,5 градусов).

После определения координат следует встать в центр своего дома и найти сектор согласно указанным направлениям. Для удобства это можно сделать с помощью встроенного компаса в телефоне. Затем нужно разместить фигурку лошади возле внешней стены дома в указанном секторе.

Кроме того, рекомендуется разместить свечу в этом секторе и время от времени зажигать ее, произнося свои желания, такие как "Хочу полететь в Таиланд". Активация Лошади путешествий способна привести не только к большему количеству поездок, но и к новым возможностям, знакомствам, карьерному успеху и финансовому процветанию.

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Фен Шуй - секрет водной и горной звезды
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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