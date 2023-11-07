Советы астролога: Что ждет каждый знак зодиака до конца 2023 года

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Астролог Ирина Шалева предоставила рекомендации для каждого знака зодиака в преддверии завершения 2023 года. Она поделилась прогнозами о том, на что следует обратить внимание и какие действия предпринять до наступления Нового года.

Фото: знаки-зодиаков.рф

Овнам необходимо завершить начатые проекты до конца года, исправив ошибки, и отказаться от дел, которые только расходуют их энергию.

необходимо завершить начатые проекты до конца года, исправив ошибки, и отказаться от дел, которые только расходуют их энергию. Тельцам советуется активно работать и не упустить появляющиеся новые возможности. Они также могут приступить к новому обучению.

советуется активно работать и не упустить появляющиеся новые возможности. Они также могут приступить к новому обучению. Близнецам следует проанализировать свои чувства и направить энергию в работу, создав хороший фундамент для будущих результатов.

следует проанализировать свои чувства и направить энергию в работу, создав хороший фундамент для будущих результатов. Ракам рекомендуется провести ревизию своей жизни и определить, что взять с собой в новый год, а что следует оставить в прошлом.

рекомендуется провести ревизию своей жизни и определить, что взять с собой в новый год, а что следует оставить в прошлом. Львам важно предпринимать конкретные шаги на пути к своим целям и не бояться идти в новое, преодолевая страхи.

важно предпринимать конкретные шаги на пути к своим целям и не бояться идти в новое, преодолевая страхи. Девам следует сделать последний рывок, уладить вопросы в документах и планах, и запланировать заслуженный отдых.

следует сделать последний рывок, уладить вопросы в документах и планах, и запланировать заслуженный отдых. Весам до Нового года необходимо решить спорные моменты и наладить отношения с важными для них людьми.

до Нового года необходимо решить спорные моменты и наладить отношения с важными для них людьми. Скорпионам рекомендуется сосредоточиться на реализации глобальных целей и заручиться поддержкой близких по духу.

рекомендуется сосредоточиться на реализации глобальных целей и заручиться поддержкой близких по духу. Стрельцам следует вернуться к незавершенным делам и продумать стратегию достижения своих желаний.

следует вернуться к незавершенным делам и продумать стратегию достижения своих желаний. Козерогам важно работать над ошибками, пересматривать решения и восстанавливать старые связи.

важно работать над ошибками, пересматривать решения и восстанавливать старые связи. Водолеям предлагается обратить внимание на образование и саморазвитие, начиная учиться или проходя курсы повышения квалификации.

предлагается обратить внимание на образование и саморазвитие, начиная учиться или проходя курсы повышения квалификации. Как сообщает Москва 24 рыбам следует придерживаться железной дисциплины и действовать систематически для достижения своих желаний, избегая излишних эмоций и переживаний.

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