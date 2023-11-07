Советы астролога: Что ждет каждый знак зодиака до конца 2023 года

Астролог Ирина Шалева предоставила рекомендации для каждого знака зодиака в преддверии завершения 2023 года. Она поделилась прогнозами о том, на что следует обратить внимание и какие действия предпринять до наступления Нового года.
Фото: знаки-зодиаков.рф
Овнам необходимо завершить начатые проекты до конца года, исправив ошибки, и отказаться от дел, которые только расходуют их энергию.
Тельцам советуется активно работать и не упустить появляющиеся новые возможности. Они также могут приступить к новому обучению.
Близнецам следует проанализировать свои чувства и направить энергию в работу, создав хороший фундамент для будущих результатов.
Ракам рекомендуется провести ревизию своей жизни и определить, что взять с собой в новый год, а что следует оставить в прошлом.
Львам важно предпринимать конкретные шаги на пути к своим целям и не бояться идти в новое, преодолевая страхи.
Девам следует сделать последний рывок, уладить вопросы в документах и планах, и запланировать заслуженный отдых.
Весам до Нового года необходимо решить спорные моменты и наладить отношения с важными для них людьми.
Скорпионам рекомендуется сосредоточиться на реализации глобальных целей и заручиться поддержкой близких по духу.
Стрельцам следует вернуться к незавершенным делам и продумать стратегию достижения своих желаний.
Козерогам важно работать над ошибками, пересматривать решения и восстанавливать старые связи.
Водолеям предлагается обратить внимание на образование и саморазвитие, начиная учиться или проходя курсы повышения квалификации.
Как сообщает Москва 24рыбам следует придерживаться железной дисциплины и действовать систематически для достижения своих желаний, избегая излишних эмоций и переживаний.
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