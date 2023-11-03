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Хиромант: на первом свидании на руках стоит присмотреться к ногтям и выразительным линиям

2:39
Гороскопы

На первом свидании следует обратить внимание на состояние рук, ногтей и     выразительные линии, поскольку они способны раскрывать множество интересных особенностей человека, утверждает московский хиромант Вадим Розман.

Хиромант: на первом свидании на руках стоит присмотреться к ногтям и выразительным линиям
Фото: Скриншот / YouTube-канал "Хиромантия от А до Я"

По его мнению, если у будущего партнера рука полненькая и пальцы короткие, это свидетельствует о его практичности и деловитости. Этот человек готов работать долго и упорно, добиваясь поставленных целей, и, к тому же, он может быть весьма щедрым.

Ладонь с длинными короткими пальцами часто говорит о высокой активности, импульсивности и увеличенном самомнении. Такой собеседник, возможно, также бывает щедрым, но, скорее всего, это делает, чтобы проявить себя в лучшем свете. Когда пальцы у него узловаты и ярко выражены, это может свидетельствовать о надменности и высоком интеллекте.

Этот человек будет поднимать разговор на философские и высокоинтеллектуальные темы, и вдохновившись, даже может забыть оплатить счет в ресторане, возможно, потому что не считает этого важным. Важно отметить, что такие люди не всегда обладают большими финансовыми возможностями, так как их интересы сконцентрированы на философских аспектах.

Если и ладонь, и пальцы длинные, то для этого партнера важен аспект эмоциональной близости. Он может играть на чувствах, но если вы искренни и откровенны, он ответит вам тем же. Обману редко прибегают подобные люди.

Также следует обратить внимание на ногти собеседника, так как в хиромантии они считаются "окном в душу". Маленькие ногти могут указывать на наличие неких тайн. Если ногти большие и выпуклые, это свидетельствует о вспыльчивости и дерзости человека. Он не будет терпеть неприятностей и выразит свое недовольство.

Белые точки на ногтях могут указывать на то, что человек переживает непростой период в своей жизни, возможно, он находится в депрессивном состоянии.

Также стоит попытаться найти на ладони линию сладострастия, идущую от холма Луны к холму Венеры. Это свидетельствует о высоком сексуальном потенциале человека. Если эта линия присутствует, то сексуальная активность этой личности может быть очень высокой.

Однако важно помнить, что важно, чтобы внешний вид рук нравился вам, и их прикосновения приносили приятные ощущения. Подсознание и интуиция могут быть лучшими советчиками в решении, стоит ли продолжать отношения, сообщает Москва 24.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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