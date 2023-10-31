Таролог Листовская назвала знаки зодиака, которым повезёт в ноябре

Овны, Раки, Скорпионы, Стрельцы и Водолеи могут рассчитывать на удачу в ноябре, согласно словам таролога и нумеролога Ирине Листовской.

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Овны могут ожидать, что в предпоследнем месяце года все их планы начнут сбываться. Им предстоит успешное деловое сотрудничество, карьерный рост и повышение зарплаты. Коллеги будут поддерживать их, а руководство уважать. Личная жизнь также будет процветать, как сообщает (сайт) Москва 24.

У Раков ноябрь обещает быть наполненным романтическими переживаниями. Те, кто уже в отношениях, могут ожидать, что связь укрепится и перейдет на новый уровень. Одиноким предстоит интересное знакомство со второй половинкой.

Скорпионы могут считать ноябрь наиболее благоприятным временем для начала с чистого листа. Таролог рекомендует не бояться оставить прошлые невзгоды в октябре. Также удачно пройдет организованный отпуск в ноябре. Любое начинание у Скорпионов будет легким и быстро приведет к результатам.

Стрельцы также ожидают удачи: все их долгие усилия начнут приносить результаты в ноябре. Представители этого знака будут полны энергии и творческих идей.

Некоторых Стрельцов ждут публичные выступления, которые получат восторженный прием от зрителей. Другие смогут начать зарабатывать с помощью своего хобби. Важный совет для всех Стрельцов: в ноябре старайтесь быть более общительными и на виду.

У Водолеев в ноябре наступит время, чтобы попрощаться с переживаниями и сомнениями, которые их беспокоили в последнее время. В этом месяце все станет на свои места, и они смогут принимать верные решения.

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