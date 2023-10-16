Астролог Сохолтуева рассказала, какие питомцы больше всего подходят разным знакам зодиака

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Астролог Ольга Сохолтуева предполагает, что разные знаки зодиака лучше подходят для определенных типов домашних животных. Вот что она рекомендует:

Фото: openverse

Стрелец: Они лучше всего подходят для охотничьих собак из-за их активного и предприимчивого характера.

Овен: Этот знак может отдавать предпочтение более агрессивным породам собак.

Лев: Львы обладают жизнерадостным нравом, поэтому они хорошо поладят с пушистыми и игривыми домашними животными, такими как сибирские кошки.

Близнецы, Водолей и Весы: Эти воздушные знаки предпочитают общительных домашних животных, таких как попугаи, которые соответствуют их любви к общению. Водолеи часто выбирают уникальных и необычных животных, таких как хорьки и мини-поросята.

Рак, Рыбы и Скорпион: Водные знаки чувствуют себя наиболее комфортно с морскими животными, такими как рыбы, черепахи и улитки. Они также могут предпочесть кошек и собак с мягким и пушистым мехом.

Козерог: Этому знаку может понравиться компания кошек-сфинксов, поскольку они оба не любят холод и стремятся к теплу.

Дева: Они часто ценят мелких грызунов, таких как крысы, хомяки и морские свинки, поскольку обожают мелкие детали.

Телец: Мини-свиньи — отличный выбор для Тельцов, отражающий их склонность к сельскому хозяйству и городскому земледелию.

Эти рекомендации основаны на астрологических чертах личности и склонностях. Однако при выборе домашнего животного всегда следует учитывать индивидуальные предпочтения, как сообщает Москва 24.

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