Астролог рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения

1:28 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Фаза Луны в день рождения может указать на оптимальные стратегии для гармоничного проведения года вперёд, поделилась своим мнением астролог Олеся Ракунова.

Фото: openverse

В случае, если празднование совпадает с новолунием или с одним из трёх дней до или после него, человеку предстоит пережить становление фундамента для нового жизненного этапа. Поэтому важно ясно определить свои цели и разработать план действий для их достижения, однако не следует предпринимать чрезмерно активные шаги, отметила астролог.

"Для тех, у кого день рождения приходится на растущую Луну, наступающий год предполагает активные усилия, изучение нового, знакомство с новыми людьми, расширение кругозора", — подчеркнула Олеся Ракунова.

Согласно словам астролога, если день рождения приходится на полнолуние или плюс-минус три дня, это означает, что имениннику следует активно воплощать свой значительный потенциал. Выходить на новый уровень во всех сферах, проявлять себя уверенно и не робеть, сообщает Москва 24.

Тем, у кого день рождения совпадает с убывающей Луной, предстоит время для анализа ранее принятых решений и текущей ситуации в жизни. В течение предстоящего года рекомендуется избегать излишней суеты и чаще находить время для одиночества с целью тщательного обдумывания обстоятельств, заключила Ракунова.