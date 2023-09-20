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Нумеролог Виктория Крылова: как узнать личный цвет ауры по дате рождения

4:41
Гороскопы

По словам нумеролога, психолога и эксперта по таро Виктории Крыловой, аура каждого человека обладает уникальным цветом, который может раскрыть его черты характера, интересы и таланты.

Нумеролог Виктория Крылова: как узнать личный цвет ауры по дате рождения
Фото: openverse

Крылова объясняет, что аура человека, или биополе, формируется во время его пребывания в утробе матери. Это неосязаемый резервуар энергии, нечто такое, чего мы, возможно, не видим, но можем ощутить, как сообщает Москва 24.

Определение цвета своей ауры — это простой процесс. Взяв полную дату рождения и сложив все цифры вместе, пока они не превратятся в единую цифру, так можно определить цвет ауры. Например, если кто-то родился 15.07.1985, расчет будет следующим: 1+5+0+7+1+9+8+5 = 36, а затем еще больше уменьшается до 3 +6 = 9. Качества, связанные с полученной цифрой, дают представление о цвете ауры. Важно отметить, что если сумма равна 11 или 22, то эти числа уже соответствуют определенным цветам.

Вот что означает каждый цвет ауры:

Цифра один- красная аура: Люди с красной аурой характеризуются чувствительностью и непреходящим интересом к жизни во всех ее проявлениях. Они не склонны к депрессии, ищут удовольствий и естественным образом берут на себя руководящие роли.

Цифра два- желтая аура: Желтая аура указывает на общительных, честных и дружелюбных личностей, которые обладают дипломатичностью, навыками командной работы и склонностью к творческой физической активности.

Цифра три- оранжевая аура: Люди с оранжевой аурой чувствительны, внимательны и ориентированы на семью. Они находят удовлетворение в том, что вносят свой вклад в мир, не ожидая ничего взамен, что делает их хорошо подходящими для семейного бизнеса или благотворительной деятельности.

Цифра четыре- зеленая аура: Люди с зеленой аурой очень общительны и легко приспосабливаются. Они сочетают в себе такие качества, как ранимость, упрямство, сентиментальность и практичность. Их вечный позитив помогает им найти свой путь в жизни.

Цифра пять- голубая аура: Голубая аура олицетворяет предприимчивых личностей, которые жаждут новых впечатлений и учатся всю жизнь. Они часто переходят из одной области в другую и имеют естественную склонность к преподаванию.

Цифра шесть - синяя аура: Люди с этой разновидностью голубой ауры обладают такими качествами, как щедрость, спокойствие, ответственность, красота и непоколебимая уверенность в себе. Они часто являются естественными покровителями или миссионерами.

Цифра семь- фиолетовая аура: Фиолетовая аура ассоциируется с мистицизмом и таинственностью. Многие люди с такой аурой обнаруживают сильную интуицию и чувствительность, которые могут привести к ясновидческим способностям. Они процветают, когда помогают другим, поскольку это заряжает их энергией.

Цифра восемь- розовая аура: У людей с розовой аурой есть стремление к материальному успеху, наряду с решительностью и эффективностью. Одновременно они проявляют мягкость и заботу. Карьера, связанная с движением и действием, подходит им лучше всего.

Цифра девять- бронзовая аура: Бронзовая аура олицетворяет волевых личностей, обладающих независимостью, как в финансовом, так и в личном плане. Несмотря на свою жизнестойкость, они также чувствительны. Их интеллект и целеустремленность делают их способными адаптироваться к различным профессиям.

Цифра одиннадцать- серебряная аура: Люди с серебряной аурой обладают сочетанием навыков лидерства и дипломатии. Они преуспевают в творческих и спортивных занятиях.

Цифра двадцать два- золотая аура: Золотая аура означает людей с огромным потенциалом и способностью достигать амбициозных целей. Они общительны, щедры и могут быть как лидерами, так и мотиваторами для других.

Понимание цветов ауры может дать ценную информацию о личности человека и потенциальном жизненном пути, как обрисовала Крылова.

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Как узнать цвет своей ауры по дате рождения?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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