Астролог назвала опасные для финансовых операций дни в сентябре

2:10 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

11 и 23 сентября будут периодами высокого риска для любых финансовых операций, сообщила астролог Ольга Николаева.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

По ее словам, согласно китайскому календарю, в период с 8 сентября по 8 октября мы находимся в месяце металлического Петуха, который обещает быть не самым благоприятным. Ожидается накопление конфликтных энергий.

Для того чтобы этот месяц протекал спокойно, рекомендуется воздерживаться от участия в конфликтах и воздерживаться от решений, действуя осторожно и обдуманно.

"В плане финансов самыми опасными будут 11 и 23 сентября, а также 5 октября. Это так называемые дни "Ша ограбления года". Увеличится вероятность стать жертвой воров, мошенников и грабителей, потерять важные документы, собственность и ценные вещи." — Ольга Николаева, эксперт по фэншуй, астролог

Эксперт по фэншую и астролог не рекомендует начинать новые путешествия, командировки, строительство, ремонт, покупку недвижимости, переезд или заключение деловых контрактов в эти дни.

В целом, 12 и 24 сентября, а также 6 октября также не являются подходящими днями для новых начинаний. Они скорее подходят для занятия обыденными делами или простого отдыха.

Согласно советам Ольги Николаевой, также не стоит начинать дела, в которых существует жесткий календарный срок исполнения, в дни 13, 25 сентября и 7 октября. В эти дни возможно затягивание выполнения задач из-за непредвиденных обстоятельств.

Ранее астролог Анастасия Грохотова также предупредила о неблагоприятном влиянии ретроградного Меркурия, который будет длиться с 28 августа по 15 сентября, и рекомендовала быть особенно осторожными при работе с финансовой и бухгалтерской документацией, так как ошибки и упущения могут привести к серьезным последствиям, как сообщает Москва 24.