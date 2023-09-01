Эзотерик Абравитова объяснила, как выявить человека с негативной энергетикой

0:44 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Эзотерик Марианна Абравитова поделилась методами, как научиться ощущать энергетику окружающих и определить, с кем лучше не иметь дела.

Фото: Openverse

Эксперт утверждает, что такие способности могут развиваться не только у экстрасенсов, но и у обычных людей, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Эксперт отметила, что взрослые часто подавляют свои душевные сигналы, так как обычно следуют рациональному мышлению. Однако Абравитова советует быть внимательными к своим чувствам и интуиции.

Особенно осторожно следует относиться к энергетическим вампирам, которые перекладывают свои проблемы на плечи окружающих и ничего взамен не предлагают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.