Ксения Вальтер: Как использовать ретроградный меркурий в пользу

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Влияние планеты Меркурий в ретроградном движении часто вызывает беспокойство в обществе. Ксения Вальтер, талантливый астролог и автор трансформационной игры "Магия Звёзд", поделилась своим мнением с Tomsk.mk.ru.

Фото: "University of Pennsylvania LJS 226: Certain astrological and astronomical figures, fol. 6v" by kislakcenter is marked with Public Domain Mark 1.0.

Она указывает на то, что этот страх и паника возникают во многом из-за недавних астрологических "хайпов", которые создали негативный образ этой планеты. Но на самом деле, ретроградный Меркурий предоставляет уникальную возможность для переосмысления и подготовки к новым этапам жизни.

Пересмотр прошлого: Время для завершения старых дел

С 23 августа по 16 сентября 2023 года Меркурий вступает в ретроградное движение в знаке Девы. Этот период идеально подходит для завершения старых проектов и дел.

Вместо того чтобы пугаться негативных аспектов, стоит сфокусироваться на действиях. Возможность возрождения "зависших" идей и задач может привести к впечатляющим результатам. Активные шаги вперед, поиск утраченных документов, восстановление связей с партнерами и клиентами — все эти действия находятся в сфере влияния ретроградного Меркурия.

Креативное мышление: Вдохновение и инновации во время ретроградного Меркурия

На протяжении этого периода Меркурий находится в знаке Девы, что способствует креативному обдумыванию и инновациям. Ваши мозговые штурмы и новые идеи имеют больший шанс привести к значимым прорывам.

Однако, если речь идет о новых проектах, рекомендуется тщательно оценить идеи и, возможно, отложить их реализацию на более стабильное время.

Смелость и уверенность: Пример успеха во время ретроградного движения

Личный опыт Ксении Вальтер подтверждает, что ретроградный Меркурий не должен быть препятствием для достижения целей.

Она с гордостью объявляет о начале продаж билетов на свой новый проект — Первый Фестиваль трансформационных игр в Томске. Это явный пример того, что смелость и уверенность могут преодолеть любые небесные влияния.

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