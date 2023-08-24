Ксения Вальтер: Как использовать ретроградный меркурий в пользу

Влияние планеты Меркурий в ретроградном движении часто вызывает беспокойство в обществе. Ксения Вальтер, талантливый астролог и автор трансформационной игры "Магия Звёзд", поделилась своим мнением с Tomsk.mk.ru.
Она указывает на то, что этот страх и паника возникают во многом из-за недавних астрологических "хайпов", которые создали негативный образ этой планеты. Но на самом деле, ретроградный Меркурий предоставляет уникальную возможность для переосмысления и подготовки к новым этапам жизни.
С 23 августа по 16 сентября 2023 года Меркурий вступает в ретроградное движение в знаке Девы. Этот период идеально подходит для завершения старых проектов и дел.
Вместо того чтобы пугаться негативных аспектов, стоит сфокусироваться на действиях. Возможность возрождения "зависших" идей и задач может привести к впечатляющим результатам. Активные шаги вперед, поиск утраченных документов, восстановление связей с партнерами и клиентами — все эти действия находятся в сфере влияния ретроградного Меркурия.
На протяжении этого периода Меркурий находится в знаке Девы, что способствует креативному обдумыванию и инновациям. Ваши мозговые штурмы и новые идеи имеют больший шанс привести к значимым прорывам.
Однако, если речь идет о новых проектах, рекомендуется тщательно оценить идеи и, возможно, отложить их реализацию на более стабильное время.
Личный опыт Ксении Вальтер подтверждает, что ретроградный Меркурий не должен быть препятствием для достижения целей.
Она с гордостью объявляет о начале продаж билетов на свой новый проект — Первый Фестиваль трансформационных игр в Томске. Это явный пример того, что смелость и уверенность могут преодолеть любые небесные влияния.
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