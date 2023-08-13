Август — месяц изобилия звездопадов. Этот год не исключение, поскольку людей ожидает пик метеорного потока Персеиды, который славится не только своей красотой, но и сильным эмоциональным полем для исполнения желаний. Астролог Евгения Шустина в интервью с Интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" раскрыла все тонкости космического явления.
Известно, что метеоритный поток получил свое название от созвездия Персея: в этом звёздном сгустке как раз и находится место вылета метеоров. Эксперт добавила, что в августе 2023 года "максимальная интенсивность звездопада составит 100-150 падающих звезд в час". Это является одним из аспектов, когда можно загадывать желание, чтобы оно точно исполнилось.
"Сейчас идет волшебный период аспекта Солнца и Урана. Желание необходимо загадать до того, как звезда исчезнет с поля зрения. Главное, чтобы желания были искренними. Тогда они точно сбудутся".
Увидеть это явление получится только в ясную погоду, а также при Луне. Она близка к новолунию и не будет яркой.
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